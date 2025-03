El escándalo que Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron el viernes en el Chateau Libertador terminó con varias denuncias de parte de la mediática a su ex y una medida de impedimento de contacto del padre con las nenas. Este episodio se transformó en tema de debate nacional y la gente tomó partido a favor de uno u otro.

Este lunes 17 de marzo fue tendencia en X el hastagh "Justicia para Mauro Icardi" a raíz de unos audios que comenzaron a circular y que corresponden a los minutos previos a que se desatara el escándalo. El jugador hace subir a las nenas al edificio para dejar a los perros pero no las acompaña ya que tenía prohibido el acceso.

La conversación empieza cuando él llama a sus hijas para que bajen, lo atiende Wanda y le exige que suba: "Entregale las nenas al encargado así no bajan solas por el ascensor. Le dije que no quería llamar a la policía, si por favor subía él y me dijo que él se encargaba".

Audio previo al escándalo en el Chateau Libertador - Mauro Icardi no quería subir y Wanda Nara se lo pide .



❌ LE HIZO UNA RE CAMA... #JusticiaParaMauroIcardi pic.twitter.com/2IoRWyGIZe — Mauro y La China (@MauroYLaChina) March 18, 2025

Wanda le dice que una de las menores no quieren bajar, que por favor suba pero él retruca: "No pudo subir porque tengo una denuncia por violencia de género. Aunque vos me autorices, no puedo subir. Va el encargado".

La mediática le explica que él había sido quien llevó a las nenas al edificio y que no quieren bajar: "Vos sos la mamá y le tenés que explicar que tienen que venir conmigo en vez de secuestrarlas ahí y armar tanto circo".

En el audio, que en este caso fue publicado por Pilar Smith, queda claro que Icardi se resistía a bajar del auto y que era ella quien insistía. Claro está que como mamá, quizás sintió que era más simple que la acompañara su papá a un extraño aunque al ver como terminaron las cosas, es evidente que no era la mejor opción.