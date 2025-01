A tan solo días de una nueva gala de eliminación, los jugadores de Gran Hermano (Telefe) viven momentos de tensión. Es que todos corren riesgo de abandonar la casa. Sin embargo, en ese contexto, este jueves los participantes experimentaron otro Congelados. La afortunada resultó ser Luz Tito, quien recibió la visita de su novio. Sin embargo, lejos de ingresar para darle solo palabras de ánimo, el joven le entrego una carta de amor ante la mirada de todos los competidores.

Cuando las cosas parecían calmarse, luego de la visita del hermano de Giuliano, la emoción volvió a invadir la casa. Las alarmas volvieron a sonar y Alberto, el novio de Luz, hizo su aparición.

“El Pestañas”, tal como destacó la joven que le dicen a su novio, ingresó con una caja de color rojo con un moño dorado, luciendo una remera blanca y una camisa oscura. Mientras se encontraba en la cocina, Luz vio cómo se abría lentamente la puerta giratoria de la casa y, para su sorpresa, ingresaba Alberto, quien corrió hacia ella para abrazarla y llenarla de besos.

Puede interesarte

Además de los gestos de afecto, Alberto dejó un regalo especial en la mesa y le dedicó un emotivo momento al leerle una carta cargada de sentimientos. “Como me voy a poner nervioso te voy a leer algo. Quería decirte que estoy súper orgulloso de lo que estás consiguiendo, de lo que estás haciendo y de la persona que eres. Eres mi mayor orgullo y allá donde voy te presumo como si fueses mi mayor trofeo”, comenzó diciendo el chico.

“Dijiste que para nosotros esto era una prueba de fuego y has conseguido que me enamore un poco más. No podría haber elegido mejor compañera de vida. Siempre me has apoyado, has estado conmigo, me has hecho mejor persona”, agregó emocionado.

Alberto ingresó a la casa y con palabras cargadas de amor y un abrazo inolvidable 🤗✨



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/c4htpgzRiZ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 24, 2025

Mientras la casa miraba atónita, Alberto sostuvo: “Desde que estábamos en Dublín, durmiendo en un colchón en el suelo, hasta estar adelante de miles de personas. Hemos luchado por lo nuestro sin importar los miles de kilómetros y las miles de cosas que nos han pasado. Siempre hemos creído en que sí se podía”.

En ese contexto, el novio de Luz trató de calmar sus ansias y le habló de su futuro juntos: "Yo voy a estar afuera esperándote el tiempo que haga falta y no nos vamos a volver a separar. Voy a luchar muy duro por ello, para que no tengamos que volver a despedirnos y vamos a estar juntos para siempre”.

Por último, “El Pestañas” afirmó: “Te amo mucho, mi amor. Yo no me voy a ningún lado. Voy a estar para siempre mi amor. Eres el orgullo de la familia. Tengo un piso en Palermo que nos está esperando para cuando salgas. Sos el amor de mi vida. Te estoy viendo siempre, eres muy fuerte, no dejes de ser así. Nos vamos a casar“. Luego, el español la besó en un cachete mientras la abrazaba.

Antes de salir por la puerta giratoria, El Pestañas saludó a Santiago Algorta, quien demuestra tener sentimientos por Luz, y le dijo algo al oído que no llegó a escucharse. Lo mismo hizo con Luciana, otra de las jugadoras que apoya a su novia en la casa.

Puede interesarte

Este encuentro dejó a Luz visiblemente emocionada, mientras su pareja le prometía que la esperará fuera de la casa y reafirmaba su deseo de casarse con ella. El emotivo reencuentro entre Luz Tito y Alberto no solo conmovió a la pareja, sino que generó una ola de emoción entre las compañeras de la casa de Gran Hermano. Ni bien terminó el congelados, las mujeres corrieron hacia Luz, visiblemente emocionadas por lo que acababan de presenciar. Entre abrazos y felicitaciones, compartieron la alegría del tierno momento, destacando la intensidad de las palabras y los gestos de amor que Alberto le dedicó a Luz.

Desgraciadamente para la joven, Gran Hermano advirtió los movimientos y las palabras de Luz, lo que provocó que fuera sancionada. De esta manera, la joven se suma a la placa de nominados para este fin de semana.