Sofía Vergara fue invitada por Pablo Motos para El Hormiguero, programa español en el que pudo promocionar su serie Griselda que se estrenará en Netflix, y causó indignación en los colombianos tras hacer un polémico chiste sobre su próxima entrega.

La serie tratará sobre el escape de la protagonista de Medellín a Miami con sus tres hijos y un kilo de cocaína. Además, la actriz vende sus propios productos hace años, y aprovechó para hacer un chiste que no cayó para nada bien en el país donde nació.

"Ahora voy a vender cocaína, y como mi marca de maquillaje se llama Toty, a la de cocaína le pondré Coty", comenzó diciendo.

Posteriormente, el conductor quiso hablar sobre su faceta emprendedora y ella expresó: "Yo empecé vendiendo mi cuerpo y así fue como gané mis primeras sumas de dinero importantes".

Respecto a su carrera artística en Colombia en el mundo del modelaje, la famosa señaló: "Esto era algo que no existía en el mercado latino, solo se hacía en los Estados Unidos, así que me di cuenta que tenía una gran oportunidad y comencé a hacerme fotos vendiendo productos".

"Las mujeres lo que más me preguntan en las redes sociales es: de dónde es tu pantalón, cuál es el pintalabios que usas, qué perfume te aplicas. Pues la respuesta es que: yo uso, me pongo y me aplico todo lo que yo misma vendo, porque solo llevo mis marcas. Yo vendo jeans, vendo maquillaje y ahora voy a vender cocaína", remarcó nuevamente.

Finalmente, intentó calmar la situación y concluyó: "Es broma, es broma, esos chistes no se deberían hacer. ¿Por qué haces esos chistes aquí? Yo no voy a hacer esa asquerosidad, él me obligó a decir eso". En ese momento, los internautas la acusaron de dejar una mala imagen en el país, y le exigieron unas disculpas en el nombre de su tierra colombiana.

¿Qué dijo Sofía Vergara sobre su futura próxima pareja?

Sofía Vergara fue a El Hormiguero, uno de los programas de entrevistas más famosos de España, y habló sobre su posible nueva pareja y los requisitos que debe tener para formar parte de su vida.

En el 2023, la actriz anunció su divorcio con el actor Joe Manganiello tras siete años de matrimonio, aunque realmente ninguno dio los motivos con exactitud sobre la separación.

"Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos", dijo la ahora expareja en un comunicado conjunto a Page Six. "Como dos personas que se quieren y se cuidan mucho, pedimos educadamente respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas", agregó.

Sin embargo, la actriz fue invitada a El Hormiguero, uno de los programas de entrevistas más famosos de España, y aseguró que está dispuesta a volver a darle una nueva oportunidad al amor.

En este caso, expresó que su próximo novio deberá tener características similares a las que tiene ella. "Tiene que ser cincuentón como yo. Tiene que tener hijos. Tiene que ser buen mozo sin ser una cosa divina y debe tener igual o más dinero que yo", aclaró.

Por otra parte, la protagonista de la serie Modern Family hizo una broma y afirmó que no quiere saber nada con que su próxima pareja tenga la misma profesión que su ex: "Yo me acabo de divorciar de un actor. No sé qué quiero ahora. Un torero, no sé, preséntenme a alguien".

Puede interesarte

¿Cuándo se estrenará Griselda, la serie de Netflix?

La actriz será la protagonista de la serie, y en la entrevista reveló que es la primera vez que tiene que hablar en español, ya que sus otros papeles fueron en inglés.

Además, señaló que para hacer el papel protagónico y darle vida al personaje, tuvo que aprender a fumar y también utilizará una nariz, dientes falsos y una peluca.

Griselda se estrenará el próximo 25 de enero de 2024 con Sofía Vergara a la cabeza por la plataforma de streaming Netflix. Allí, también será partícipe Karol G.