La novena edición tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro el 15, 16 y 17 de marzo de 2024.

Lollapalooza, el festival más importante de Argentina y uno de los más emblemáticos del mundo, volverá con tres días a pura música durante el 2024. Será ofreciendo su imbatible curaduría de lo mejor de la música internacional y local, con artistas consagrados y emergentes y shows para todos los gustos y edades.

Presentada por Flow, la novena edición tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro el 15, 16 y 17 de marzo de 2024.

Cómo y dónde comprar las entradas

La venta de los Early Bird comenzará el 4 de julio a las 10 am en preventa exclusiva para clientes Santander American Express y contará con hasta 6 cuotas sin interés.

Early Bird, (abono para los 3 días del festival) a la venta a partir del martes 4 de julio a las 10 AM a $45.000 + service charge únicamente a través de la web de AllAccess.com.ar.

Preventa exclusiva con Tarjeta Santander American Express desde el 4 de julio por 48hs. o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

¡Además, con Santander American Express podés aprovechar las 6 cuotas sin interés desde $7.500 + Service Charge durante todo el período de venta!

Con Mi Personal tenés un 15% de descuento en la compra de tus entradas hasta agotar stock. Solicitá el código en la APP.

Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta.

Se podrán adquirir hasta 4 entradas por persona.

Desde su desembarco en el país en 2014, Lollapalooza Argentina, producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, se ha instalado en la vibrante agenda cultural del país como el festival más esperado por los amantes de la música en vivo.

Lo que sucede en #LollaAR es único: 3 días con shows de los mejores artistas de Argentina y del mundo, consagrados y para descubrir, en 5 escenarios con variedad y calidad para que todos disfruten, sideshows que complementan ese fin de semana para los que siempre quieren más cuando de música se trata, diferentes expresiones artísticas, shows y actividades infantiles, una oferta gastronómica diversa que celebra platos de todo el mundo, una locación de ensueño… La confirmación de #LollaAR 2024 es una verdadera alegría para todos los que han pasado por la experiencia del festival y para quienes sueñan con hacerlo por primera vez.

Desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 750 artistas por los escenarios de #LollaAR:

Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire y muchos más.