Después de su explosivo posteo sobre su salud, Wanda Nara volvió a ser noticia en el marco del escandaloso "Wandagate". Mientras que la China Suárez causaba revuelo con un look similar al de Nara, la modelo y empresaria decidió dar un palito virtual a una de sus exparejas: Benjamín Vicuña.

El actor chileno se encuentra en el centro de la polémica debido a la exposición pública de los hijos que comparte con la actriz argentina, y esta semana recibió un inesperado gesto de Wanda en Instagram.

La relación entre Vicuña y la China Suárez atraviesa uno de sus momentos más tensos, ya que el actor no está de acuerdo con la exposición mediática a la que su expareja somete a sus hijos. Los pequeños han aparecido en diversas publicaciones de la ex "Casi Ángeles" junto a Mauro Icardi, el ex de Wanda, con quien está enfrentado judicialmente. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen del "Wandagate", un gesto de Nara en las redes sociales volvió a llamar la atención.

En las últimas horas, Benjamín Vicuña compartió una foto en Instagram y Wanda Nara le dio un 'me gusta'. Este gesto sorprendió a sus seguidores, ya que la relación entre ambos siempre ha sido discreta.

Además, los internautas notaron que Wanda Nara sigue al ex de la China Suárez en la red social, aunque Vicuña no la sigue a ella, lo que sumó más intriga sobre su relación.