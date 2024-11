Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi podrían encontrarse envueltos un nuevo escándalo. En las últimas horas, trascendió que el futbolista sospecha que su expareja estaría esperando un hijo del referente de la cumbia 420.

Este lunes al aire de LAM (América), Pepe Ochoa reveló: “Es una data que me llegó, que pudimos chequear y está recontra confirmado. Mauro llamó en dos ocasiones a una médica obstetra porque está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante”.

En la misma sintonía, Yanina Latorre reveló que se lo preguntó a la mediática. “Se lo consulté a ella el sábado a la noche, pero no me contestó. Ayer, insistí y me puso ‘mmm, no’. Le dije ‘dale, Wanda, ¿sí o no? Estoy chequeando para que después no digas que inventamos’. Y me mandó un audio L-Gante diciendo ‘estamos esperando que se cumplan los tres meses’”, lanzó sobre la ironía que recibió por parte del músico.

“Mauro está convencido que Wanda blanquea esta relación porque estaría embarazada”, reafirmó Pepe. Y aseguró que la información que le llegó al futbolista es muy concreta: “A raíz de toda esta data, Mauro se tomó el primer avión a la Argentina porque se quiere sacar la duda de si esa data es verdad o es mentira”.

A modo de cierre, el panelista remarcó: “Lo que me confirmaron del llamado de Mauro con la obstetra es que fueron dos y no creían que fuera él, entonces pidió hacer videollamada. (...) Y que quien le acerca esta data es una persona que tienen en común con Wanda. Si está o no embarazada no lo sabemos, lo que sí sabemos de primera mano es que Icardi viene para sacarse la duda”.