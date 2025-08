En medio de la interminable batalla legal y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista denunció a su ex esposa por el "abandono material y emocional" de Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

Su sustento viene luego de que Wanda hubiera pasado dos semanas en Europa junto a L-Gante, mientras que Icardi se encuentra en Turquía entrenando junto al Galatasaray, y las pequeñas quedaron a cargo de Andrés Nara y amigas de la conductora.

Luego de que Nara dijera que denunciaría a su ex esposo por "abandono de persona", teniendo en cuenta que dejó de pagar la prepaga médica de las nenas y acumula una deuda de más de siete millones de pesos, Mauro asistió a la Justicia e hizo su jugada.

"Mauro denuncia abandono material y emocional de las niñas, además de obstrucción e impedimento de contacto. Ya estamos hablando de restitución internacional", comenzó leyendo Angie Balbiani, al aire de Puro Show (El Trece), el documento presentado por las abogadas de Icardi en la Justicia.

"La señora Nara utiliza a sus hijos como rehenes, como objeto de negociación y como trofeo de venganza. Ella se fue al continente europeo con el señor Elián Valenzuela, dejando a las hijas con un perfecto desconocido, el abuelo materno, a quien no conocen, denunciado por violencia y habiéndose criado escuchando referencias aterradoras de su abuelo por parte de su madre. Alternando con el cuidado de amigas, lo cual incrementa la injusta y nociva obstrucción en la relación con su padre", agrega el documento.

La fuerte denuncia de Mauro Icardi en contra de Wanda Nara. Foto: Captura TVLa fuerte denuncia de Mauro Icardi en contra de Wanda Nara. Foto: Captura TV

En esa línea, Icardi considera que, teniendo en cuenta el viaje de su madre, las niñas deberían haberse quedado con su padre en Turquía en lugar de con su "maquilladora". “Deja a sus hijas a la deriva cuando podrían estar al cuidado de su padre, las deja tiradas y al cuidado de gente que para ellas no son nadie", continúa el escrito.

La parte más fuerte del documento, sin embargo, acusa a Wanda de consumir drogas: "La señora Wanda Nara se muestra con un dudoso estado cognitivo en sus redes. La única persona que tiene control sobre el acceso a los dispositivos celulares de las niñas es su madre y bloquea al padre para impedirles el contacto pero sí les permite ver las redes sociales”.

Además, se acusó a Wanda de provocar en las menores “miedo y culpa por relacionarse con el padre. Las nenas piensan que el padre las abandonó, que se fue con otra familia, que no entran en el círculo. El accionar de Wanda Nara vulnera derechos de los niños".

El video en el que Icardi acusa a Wanda de haber consumido drogas. Foto: Captura TVEl video en el que Icardi acusa a Wanda de haber consumido drogas. Foto: Captura TV

"Actúa como una persona patológica y tóxica de manera evidente que utiliza la culpa y el miedo, ejerciendo una pugna de lealtades inoculando a las niñas de miedo y culpa si se vinculan con su padre y su pareja", agrega.

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras la denuncia

Teniendo en cuenta la fuerte acusación que realizó Mauro Icardi en contra de Wanda Nara en su denuncia, la mediática arremetió en sus redes sociales negando haber consumido drogas.

"Tenés que ser muy hijo de put..., sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia. Que jamás consumí antes y mucho menos ahora", se defendió la conductora.

Y agregó: "Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aú n más hijo de put... ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte".

"Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia. Pero me cansé que me acuses desde que te dejé siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza", cerró.

Luego, Wanda concluyó publicando distintos chats que intercambió con el médico especialista del Fundaleu, en el que el mismo le enviaba los estudios realizados debido a su leucemia.