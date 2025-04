Después de separarse de L-Gante, el jueves por la noche, Wanda Nara anunció su viaje a San Pablo, Brasil, en un movimiento inesperado que marcó el inicio de una colaboración musical que cautivó las redes sociales. El destino no era casual: la ciudad brasileña se convirtió en el escenario para su encuentro con MC Binn, uno de los artistas más destacados del género funk ostentação. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió los detalles de su travesía, que comenzó como un acto de diversión y complicidad ante las cámaras, y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral que desató una catarata de reacciones entre sus seguidores.

Con un traje de baño negro y unas botas altísimas de color fucsia, Wanda se movió al ritmo de uno de sus últimos temas, “O bicho vai pegar”. Junto a su colega y un músico, que se encargaba de tocar un sintetizador de manera muy entusiasta, la empresaria se entregó al momento como si estuviera en su propia fiesta privada, frente a una piscina rodeada de globos y un ambiente relajado ante las cámaras. El video de este baile, que dejaba claro que la artista sabe cómo divertirse, no tardó en volverse viral. Los comentarios se abrieron paso en la plataforma X, previamente conocida como Twitter, donde subieron el clip antes de que ella misma lo borrara de su cuenta de Instagram.

“Me dio vergüenza ajena”; “¿Cómo desveo eso?”; “¿Con esos pasos se ganó el Bailando en Italia?”; “No puede ser tan mala bailando”; “Parece un pescado pidiendo agua”; “Sin palabras”, fueron algunas de las reacciones que destacaron por parte de los seguidores de la conductora, quien decidió tomarse la situación con diversión.

Ante las críticas, Nara no solo ignoró los comentarios negativos, sino que los convirtió en una oportunidad para reírse de sí misma. En un gesto totalmente espontáneo y juguetón, la empresaria volvió a publicar más videos en los que, esta vez acompañada solo del cantante brasileño, se reía de la situación con una actitud desenfadada y divertida. Ante la cámara, no solo intentó imitar los pasos de la coreografía que compartió momentos atrás, sino que sacó a relucir su lado más relajado luego de la repercusión que causó entre los usuarios. Por su parte, su compañero intentó imitarla, pese a que no logró seguirle el ritmo. “Remix”, escribió la animadora en alusión al último performance que intentó llevar adelante en el último clip.

Que verguenza ser Wanda Nara abandonar 4 días a sus hijas para irse a hacer el ridículo a Brasil con un entorno nefasto y dejarlas con la niñera solitas sin ningún familiar. pic.twitter.com/Cm80x0m4hl — Marie Chantal 🇫🇷 (@Mariechantal05) April 27, 2025

Así, en respuesta a las críticas que había recibido, Wanda dejó en claro que su mejor defensa era la risa, celebrando su autenticidad en un remix de música, alegría y pura espontaneidad. Además, pudo mostrarles a la figura con la que se encuentra colaborando, quien no solo causó revuelo por su nombre artístico sino también por su trayectoria en el mundo artístico de Brasil.

MC Binn, nacido Jefferson Cristian dos Santos de Lima, es un artista de 31 años que se ha hecho famoso en Brasil por su estilo provocador. Comenzó su carrera en 2013, pero fue un año después cuando alcanzó notoriedad con la polémica canción “Bin Laden Não Morreu”, que hacía referencia al atentado de las Torres Gemelas y alimentaba teorías conspirativas sobre la muerte de Osama Bin Laden. Este tema le dio su nombre artístico, MC Bin Laden, un seudónimo que generó aún más polémica en su país natal.

En 2016, dio el salto internacional cuando fue invitado a Lollapalooza Brasil por Skrillex y Diplo, y su tema “Tá Tranquilo, Tá Favorável” se convirtió en un éxito global. La coreografía de la canción se viralizó rápidamente en las redes sociales y llegó a los oídos de Neymar, quien la adoptó como su propia celebración tras anotar goles. Sin embargo, la controversia no terminó ahí. A pesar de su creciente fama, un incidente en 2014 lo puso nuevamente en el ojo de la tormenta. Durante un show en Porto Alegre, hizo publicaciones en las que defendía las armas de fuego y las drogas, y esa misma noche, un tiroteo en el club resultó en un muerto y varios heridos. A raíz de este hecho, su figura se vio envuelta en una investigación policial.

En medio de todo esto, Wanda y MC Binn siguen adelante con su proyecto musical, sin dejar que las sombras de la polémica los detengan. La conductora, con su actitud relajada, demuestra que la diversión y la autenticidad son más fuertes que cualquier crítica. Mientras tanto, el músico brasileño sigue marcando su camino, rodeado de controversia, pero sin perder su esencia como figura del funk. Y así, entre risas, baile y música, ambos artistas se muestran al mundo tal como son: auténticos, libres y sin miedo a ser juzgados.