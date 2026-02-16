El fenómeno Bad Bunny volvió a convertir el estadio Monumental en una fiesta multitudinaria este domingo 15 de febrero, en el último de sus tres shows en la Argentina. Pero si algo marcó el pulso de la noche fue, una vez más, La Casita, el escenario secundario y exclusivo donde el puertorriqueño suele invitar a figuras locales. Y en el cierre de su paso por Buenos Aires, el desfile de celebridades fue explosivo: Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole dijeron presente y revolucionaron las redes. También Tiago PZK, Luck Ra y Yamie Safdie fueron parte del momento.

El momento se dio durante uno de los puntos más altos del show, cuando comenzó a sonar “Tití me preguntó”, seguida de sus canciones del estilo “perreo”. Como ya es tradición en esta gira, Bad Bunny se trasladó a La Casita para compartir ese tramo del espectáculo con invitados especiales. Las cámaras del estadio enfocaron el sector y el público no tardó en reaccionar: entre luces rojas, vasos en mano y bailes improvisados, aparecieron Wanda, Lali y Nicki, generando una ovación inmediata.

Wanda Nara fue una de las más comentadas. Con un look urbano y relajado —sombrero tipo bucket negro, top negro ajustado y camperita deportiva con detalles azules—, se la vio sonriente, bailando y cantando el hit junto al artista. En las pantallas gigantes del estadio, su imagen junto a Bad Bunny se multiplicó y miles de celulares capturaron el instante.

Algunas canciones después, pero a su lado, Lali Espósito también se llevó todas las miradas. Con un remerón blanco estampado y un detalle que emocionó a sus fans: un abanico que es parte de su merch con la icónica frase: “I love she”, la cantante se mostró distendida, cantando y disfrutando del espectáculo. Su aparición fue celebrada por el público, que coreó su nombre en varios sectores del estadio. Lali, que viene de un intenso año musical y mediático, se sumó así al selecto grupo de artistas argentinos que compartieron escena con Benito Antonio Martínez Ocasio en este tramo especial del show.

Nicki Nicole completó el tridente femenino que dominó la noche. Con un conjunto deportivo y vaso rojo en mano, la rosarina se mostró concentrada en el espectáculo y luego se sumó al baile.

Además de las protagonistas principales, también dijeron presente otras figuras de la música y las redes. Luck Ra, Yami Safdie, Tiago PZK y Alejo Igoa también fueron parte del exclusivo espacio, aportando su cuota de euforia y amplificando el fenómeno en redes sociales.

Fue precisamente Nicki quien compartió una de las fotos de la noche. “Lali, toy re en pedo”, escribió, divertida rodeada por todas las figuras con Tiago PZK, Luck Ra, Lali, Wanda y Yami siendo parte del grupo.

El regreso de Bad Bunny a Buenos Aires confirmó tanto su poder de convocatoria con tres estadios colmados, como también la conexión consolidada con el público argentino desde su primera visita en 2017, pasando por sus multitudinarios shows en Vélez en 2022, hasta este presente en el Monumental.