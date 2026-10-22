Wanda Nara y Edith Hermida protagonizaron un tenso cruce en MasterChef Celebrity, donde las chicanas sobre su vida sentimental terminaron involucrando a Zaira Nara y a Eugenia “la China” Suárez.

Todo comenzó cuando Wanda encaró a Edith sin filtro: “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezar a dar a mi hermana”, atinó a decir. Fue entonces que la presentadora de Bendita no ocultó su sorpresa: “¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen".

“Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa", retrucó Wanda. Pero Edith no se quedó callada: “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”.

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“Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”, siguió la empresaria. Y Hermida siguió con su postura. “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China (Suárez)”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para Wanda que terminó la conversación con un picante chicana: “Bueno, agarratela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”.