Wanda Nara volvió a ser noticia por una de sus pasiones más visibles: los autos de alta gama. En las últimas horas, la empresaria compartió en sus redes sociales imágenes de su nueva adquisición: un imponente Lamborghini Urus negro mate, decorado con moños rosas, que rápidamente captó la atención de sus seguidores y medios especializados.

Las fotos, tomadas en un entorno de arquitectura clásica, muestran el vehículo estacionado bajo un pórtico iluminado por luces cálidas. En la primera imagen, se aprecia el frente del auto con un gran moño rosa en el capó y otros dos en los espejos retrovisores. En la segunda, se ve la parte trasera del SUV, con las luces encendidas y el logo de la marca italiana en el centro. La tercera imagen la muestra a Wanda posando junto al auto, sonriente y sosteniendo el llavero, en lo que parece ser una celebración íntima.

El Lamborghini Urus es considerado el primer SUV superdeportivo de alcance global. La versión 2025 que Wanda eligió está equipada con un motor biturbo V8 de 4 litros, y en su variante SE incorpora un motor eléctrico que eleva aún más sus prestaciones. Su precio oscila entre los 241.843 y 273.880 dólares, lo que supera los 300 millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual.

Este modelo combina el diseño vanguardista y la potencia de los deportivos italianos con la comodidad de un SUV de lujo. Es una elección que no sorprende en Wanda, quien ya había mostrado en otras ocasiones su gusto por los autos exclusivos, como el famoso Lamborghini Huracán Spyder rosa que compartía con Mauro Icardi durante su etapa en Milán.

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La publicación estuvo acompañada por la canción “Mírame Ahora (Salud mi Reina)” de Manuel Turizo, reforzando el tono festivo del momento. “Cada adquisición se transforma en un evento digno de ser compartido”, comentaron desde su entorno, en referencia al estilo de vida que Wanda proyecta.



Actualmente, Wanda Nara atraviesa un gran momento profesional. Su estilo de vida glamoroso y sus proyectos televisivos la consolidan como una de las personalidades más influyentes del espectáculo argentino. Con esta nueva adquisición, Wanda Nara reafirma su imagen de empresaria vinculada al lujo, capaz de integrar vehículos emblemáticos a su patrimonio y de convertir cada paso en una declaración de estilo. El Lamborghini Urus no solo es un símbolo de estatus, sino también una muestra más de que su vida sigue marcada por el glamour, la potencia y la capacidad de sorprender.