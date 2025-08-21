Wanda Nara volvió a encender la polémica con Mauro Icardi. Desde Los Ángeles, donde se encuentra por trabajo, la mediática utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje contra el padre de sus hijas menores y revelar que, días atrás, mantuvo una conversación telefónica con él que decidió grabar.

El descargo de la empresaria llegó luego de que la Justicia inscribiera al delantero como deudor alimentario. “Hace tres días, cuando hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”, escribió en sus historias de Instagram, donde la siguen casi 18 millones de personas.

En el mismo mensaje, Wanda aprovechó para cuestionar la falta de pago de la cuota alimentaria de Francesca e Isabella, sus hijas en común. “Mientras incumplís, yo pago todo con trabajo. Quizá cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas, pueda trabajar menos”, disparó con ironía.

La conductora y modelo ya había denunciado en otras oportunidades a Icardi por no hacerse cargo de gastos básicos como la obra social, el colegio o la manutención en Argentina. En esta ocasión, sumó un mensaje cargado de sarcasmo: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago”.

Puede interesarte

La disputa mediática escaló luego de que Icardi presentara en la Justicia un nuevo reclamo millonario contra su ex pareja. Según trascendió, exige más de 200 millones de pesos en concepto de multas por haber publicado información sobre las menores en redes sociales, algo que estaba prohibido judicialmente.

Lejos de quedarse callada, Wanda replicó con dureza: “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés, yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras vos sigas despechado”.

En su extenso descargo también cuestionó el rol solidario que el futbolista intenta mostrar públicamente. “Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y mi mudanza. A ver si sos tan solidario con tus cosas. ¿Por qué no ayudás a los tuyos primero? Y con la tuya, no con la mía”, lanzó sin filtros.

La batalla judicial y mediática entre ambos continúa abierta. Mientras tanto, Nara insiste en que Icardi debe responder como padre y cumplir con sus obligaciones. Él, por su parte, busca defenderse en los tribunales y acusa a su ex esposa de manipulación y de impedirle ver a las niñas. El enfrentamiento, lejos de apagarse, suma cada día un nuevo capítulo.