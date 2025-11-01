Evangelina Anderson, Nico Vázquez, Wanda Nara, Paula Chaves y Eugenia “China” Suárez eran los protagonistas de la categoría de "Ídolo Celebrity" en los Premios Ídolo 2025, pero el foco de atención obviamente estuvo en el duelo entre la conductora de Masterchef Celebrity y la China, por más que también haya resquemores entre Zaira y Paula.

Wanda resultó victoriosa y evitó entrar en polémicas con la actual pareja de Mauro Icardi, la cual se ausentó de la ceremonia que tuvo lugar en la noche del viernes 31 de octubre de 2025 en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro por estar justamente en un lujoso viaje con el futbolista.

"Creo que me caracteriza saber bien de dónde vengo y, sobre todo, a dónde voy. Se los dedico a todos los que tienen un sueño. Vayan que en la vida todo se cumple. Todas las noches podemos entrar a sus casas con un programa qu eme hace feliz", expresó la conductora de Masterchef Celebrity.

Puede interesarte

"No soy si buena en las redes, soy natural... con un poco de filtros. Aunque digo lo que pienso sin filtros. Se lo dedico a toda mi familia que me acompaña y a la gente nueva de esta comunidad joven. Hay lugar para todos, como dijo hace un rato Grego", finalizó Wanda en el escenario.