Con el correr del tiempo, Wanda Nara y Martín Migueles dejaron atrás el hermetismo para abrirse paso como una pareja cada vez más visible y firme en el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como un vínculo a pura discreción, cruzado de pistas enigmáticas, fotos veladas y referencias casi detectivescas en redes sociales, se transformó en una relación consolidada, con salidas, reuniones familiares y hasta rituales cotidianos compartidos. Ahora, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió a sus seguidores con una declaración de amor pública y directa hacia su pareja, que no hizo más que ratificar que esta nueva historia late con fuerza y futuro.

El último gesto se hizo viral este fin de semana, cortesía de Wanda y sus historias de Instagram. En una postal a puro intimidad, subió una foto donde se pudo apreciar a Martín durmiendo a su lado, recostado sobre una almohada blanca y con una remera haciendo juego. El detalle que no pasó inadvertido fue el tatuaje temporal de Hello Kitty que él lucía en el brazo, símbolo lúdico y romántico en medio de una escena hogareña. Pero fue el mensaje de Wanda el que encendió las redes. “Te amo”, escribió la empresaria en la imagen.

El texto estuvo acompañado, además, por una serie de emojis cuidadosamente elegidos, que según Emojipedia reflejan la variedad de sentimientos que Wanda quiso transmitirle al empresario. El corazón blanco, símbolo de amor y afecto; el emoji de cine, asociado a la elegancia y las historias soñadas; el caballito, signo de libertad y nobleza; la bañadera con espuma, que evoca placer y limpieza emocional; la llave, como clave del éxito; la carta con corazón, señal de mensajes de felicidad y romance, y por último los clips de papel unidos, representando unión y conexión genuina. Cada emoji fue interpretado por los seguidores como parte de un “código propio” entre ambos, sumando especulación y complicidad.

La empresaria subió una foto de su pareja completamente dormido y le sumó un "te amo"

No es casualidad que Wanda haya elegido este momento para blanquear con tanta fuerza el lugar de Martín en su vida. Ya no hay intentos de esconder el romance: las apariciones públicas de la pareja se multiplicaron en eventos, cumpleaños familiares y comuniones, todos registros en los que Migueles aparece como un integrante pleno, bien lejos de las tímidas primeras menciones de hace algunos meses. En ese entonces, el vínculo se resumía en fotos de brazos, detalles de un tatuaje o instantáneas incompletas; hoy, el empresario es protagonista de la cotidianidad y, sobre todo, la persona con la que Wanda apuesta a construir una nueva etapa sentimental.

Puede interesarte

La relación transita un periodo de entusiasmo renovado. A principios de noviembre, compartió otra imagen hogareña del empresario: sentado al borde de una mesa de mármol, en un living moderno y con los brazos relajados sobre el respaldo de una silla, Martín sonriendo distendido, ya como habitué de la casa y la intimidad familiar. En ese contexto de confianza, un seguidor no dudó en preguntar: “¿Te volverás a casar?”. La reacción de Wanda no solo fue divertida, sino que dejó entrever el presente de la pareja y los sueños que los mantienen unidos: “Él quiere. Nunca se casó”. Para sumar humor y terminar de retratar el entrecruce de historias familiares, la empresaria permitió una referencia inesperada: “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”.

Wanda dejó en claro que Martín se quiere casar (Instagram)

La alusión al exmarido y padre de sus tres hijos varones fue leída por muchos como una muestra más de la buena onda, el humor y el “acuerdo” entre las partes de este nuevo círculo sentimental. Sin importar los consejos, el empresario parece decidido a apostar por Wanda, y ella ya no oculta que la vida a su lado le devuelve, cada día, ganas de compartir y de ilusionarse.

Puede interesarte

La exposición del presente amoroso, los mensajes codificados, el “te amo” a la vista y el círculo cada vez más amplio de familiares y amigos como testigos, dejan en claro que Nara y Migueles avanzan por la vida y la pantalla como una pareja cada vez más sólida y auténtica, eligiendo celebrar el amor, a prueba de miradas y de cualquier pronóstico.