En medio del verano europeo y tras unas vacaciones en la Patagonia junto a sus cinco hijos, Wanda Nara volvió a ser el centro de atención al reaparecer públicamente con L-Gante en la isla de Mallorca. La empresaria y el cantante fueron captados en actitud afectuosa frente al mar. Pero lo que más llamó la atención fue el canal elegido para difundir ese contenido: una antigua cuenta de Instagram, inactiva desde hace tiempo, que fue reactivada con publicaciones nuevas y una estrategia de promoción con sus seguidores.

La cuenta en cuestión, @badbitchwan, había tenido una actividad mínima hasta hace pocos días, pero en las últimas horas se transformó en una vitrina paralela donde Wanda decidió subir un video que la muestra besándose con L-Gante durante un evento al aire libre. En las imágenes se la ve vestida con un conjunto deportivo negro con franjas blancas y el número 10 estampado en la espalda, mientras el músico, con una remera verde, la abraza desde la cintura. La escena transcurre sobre un escenario con vista al mar, en lo que parece ser una terraza o sector VIP de un beach club.

El video fue acompañado por el mensaje: “¿Replicamos este en Mallorca? El mejor comentario se gana un celu". La cuenta, que ahora se presenta como de respaldo, incluye también un enlace a su canal oficial de WhatsApp en su biografía, otro de los espacios digitales que la conductora activó para mantener una línea directa con sus fans.

Allí, en WhatsApp, Wanda fue aún más explícita: compartió el mismo video, incentivó a sus fans a participar de un sorteo y prometió entregar un celular como premio. “Sale el primer celu ya listo para participar. Elijo de los comentarios… El mejor comentario… 1 celu Xiaomi ! Muaaaa”, escribió, acompañando la publicación con emojis y un enlace directo a la publicación original de Instagram.

Antes de lanzar el concurso, Wanda realizó una encuesta entre sus seguidores con una consigna clara: “Les prometí el celu, ahora lo largo”. Con una mayoría abrumadora, el 99% votó a favor de continuar con la dinámica. Minutos después, ella confirmó: “Vamos a jugar comentando alguna foto mía y de ahí elegimos al ganador o ganadora”.

De todas formas, lo más relevante que compartió a través de este mismo medio sucedió unas horas antes. “Mejor bloqueame porque se te escapan los likes”, escribió Wanda en su canal, acompañado de un emoji alusivo a Mauro. Así, dejó en claro que fue el propio futbolista quien volvió a manifestar interés por sus publicaciones. Pero no quedó ahí. “Seguí desde tu cuenta trucha mirándome porque desde la tuya se te fue un like hace unos minutos”, agregó, dejando entrever que la interacción no fue casual. Incluso, fue más allá y consultó a sus seguidores: “¿Subo la captura?”.

Tras pasar el receso invernal en Villa La Angostura con sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino —de su relación con Maxi López— y Francesca e Isabella —las hijas que tuvo con Mauro Icardi—, la empresaria hizo una escala técnica en Buenos Aires y luego voló a Mallorca, donde retomó contacto con el cantante. En las stories compartidas desde su cuenta principal, se la pudo ver en la playa luciendo diseños de su marca y accesorios de lujo, como un maxi bolso, sandalias rojas, pañuelo y lentes de sol negros.

Más tarde, ambos compartieron imágenes en una piscina con inflables y, hacia el final del día, asistieron a una fiesta, donde se los vio bebiendo champagne. L-Gante se mostró con varias cadenas de oro alrededor del cuello y, en un gesto que no pasó inadvertido, llevó colgada la mini bag negra de Wanda con un pañuelo rosa atado. En uno de los videos subidos por él, comenta entre risas: “40 millones en el cuello”, en referencia al valor estimado de sus accesorios.