En el Día del Amante, una de las parejas más mediáticas del país, compartió un choripán en Costanera Sur: la conductora Wanda Nara y el músico Elián Valenzuela, más conocido como L- Gante, se mostraron fiel a su estilo.

En el marco de la presentación de la primera colaboración en conjunto, “Amor verdadero”, el cantante de cumbia 420 y RKT y la conductora se lucieron en uno de los puestos del barrio porteño de Puerto Madero, al ritmo de “Bad Bitch”.

#VIRAL 🌭 | WANDA Y LGANTE EN UN PUESTITO DE CHORIPANES



👉🏽Wanda Nara eligió la costanera de la Ciudad de Buenos Aires PFA presentar su nuevo tema “Amor Verdadero” Ahora reversionado: en REMIX y con Lgante



¿Les gusta?👀 pic.twitter.com/tXNDEL4E0E — Tucumán Digital (@Tucuman_Digital) February 14, 2025

Mientras recibían un choripán cada uno, posaron para las cámaras. La “bad bitch que también escribe escribe canciones de amor” -como se autodefinió Nara- lució un vestido al cuerpo rojo rubí, de mangas largas con una herradura en el cuello, accesorio por el que fue ampliamente criticada en la entrega de los Premios Martín Fierro de Moda 2024.

Por su parte, Valenzuela se mostró con un conjunto deportivo negro y gorra al tono. Ambos disfrutaron de un momento al finalizar la tarde, rodeados por sus seguidores y una aglomeración de gente que se detuvo a sacar fotografías y conseguir algún tipo de saludo.

Hace sólo días, la pareja reveló fragmentos del videoclip que corresponde a la nueva canción. Allí se los puede ver de una manera muy fogosa, frente a una fogata y de fondo, una lujosa mansión. Entre los clips, la mediática toma al intérprete por el cuello, a partir de sus cadenas, o bien destaparon besos apasionados en el centro de la escena.

Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi

En diálogo con un móvil de LAM, Wanda Nara habló con Ángel de Brito sobre las últimas medidas que tomó la Justicia con respecto a las hijas que comparte con su ex pareja, Mauro Icardi.

"La Justicia está pidiendo la restitución de las niñas al padre, ¿vas a cumplirla?", le consultó De Brito.

"Sí, yo lo que más quiero es que sus hijas crezcan con su papá y que tengan relación", aseguró.

Y agregó: "Yo lo que quiero es que mis hijas tengan contacto y crezcan con su papá. Yo voy a ser la encargada de volver a forjar esa relación. Mis hijas tienen una personalidad muy fuerte. Ellas también toman sus propias decisiones. Yo creo que a los chicos hay que escucharlos y acompañarlos. Ella saben lo que yo pienso".

Tras la respuesta de la empresaria, la panelista Marcela Feudale se metió a preguntarle a Wanda si lo que quiere es dar a entender la opinión de las pequeñas: "De lo que estás diciendo se desprende que tus hijas no querrían ver a Mauro, ¿estás tratando de insinuar eso?".

"Yo prefiero que quede en la Justicia, como tienen que quedar algunas cosas, para resguardar a mis hijas. Yo, como adulta, voy a hacer todo lo posible para que ese vínculo sea como fue siempre", contestó tajante.

#LAM LGante estaba en pedo o en otra "cosa"? Ah, pero Mauro no puede ver a las nenas si está la China.

Ojalá reciba su merecido revés de la Justicia Wanda. pic.twitter.com/SaCuui3ccK — Elizabeth 🇦🇷 (@lwatchtv) February 13, 2025

¿Qué dijo Wanda sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi?

No conforme con las respuestas de la empresaria, Ángel pregunto por el supuesto pedido que habría hecho Wanda a la Justicia, donde indica que Mauro solo puede ver a las niñas sin la presencia de su nueva pareja: “Los abogados de Icardi pusieron en el escrito que vos pusiste como condición que la China (Suárez) no esté presente cuando tus hijas están con el padre, ¿es cierto eso?“.

“No, yo traspasé los pedidos de mis hijas que no viven con el papá y, cuando lo ven es muy poco tiempo, entonces quisieran pasarlo con él, y quizás no con una familia ensamblada en un mes o un mes y medio de relación que tienen...”, respondió filosa.

Además, se diferenció del futbolista y la actriz y sostuvo que ella no se comporta de la misma manera con Elián, sino que saben separar ambos mundos para no confundir a sus hijas: “Nosotros vivimos en casas separadas. Nos hemos ido de vacaciones y dormíamos en cuartos separados. Yo duermo con mis hijas en mi cama, si no no duermen. Últimamente por todo esto, ellas duermen conmigo. Y no desayunan y cenan con una persona nueva. Las estoy acompañando de la mejor manera posible en esto que para ellas es un duelo”.