L-Gante anunció que se separó de Wanda Nara. El cantante publicó un comunicado en sus redes sociales en el que les contó a sus millones de seguidores que ya no están más en pareja.

Por su parte, la mediática no hizo ninguna declaración al respecto. En su perfil de Instagram solamente compartió cómo fue su domingo rodeada de sus familiares para celebrar las Pascuas.

Si bien no habló públicamente de su separación, Wanda tomó una fuerte decisión en las últimas horas: dejó de seguir a L-Gante desde su cuenta principal. Además, el músico tampoco tiene a la mediática en su lista de “seguidos”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que su romance sufre una ruptura. Por esa razón, la empresaria de cosméticos tampoco tiene fotos con Elián en su perfil de Instagram, ya que las borró o las archivó para que estas publicaciones no puedan ser vistas por los usuarios de la aplicación.

En lo que va del año, Wanda y L-Gante pasaron por varias crisis en la pareja y rumores de separación. Incluso, el último distanciamiento había sido a principios de abril cuando el músico escribió en sus redes: “Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo”.

Qué se sabe de la salud de L-Gante

Más allá de esta separación, en los últimos días se conoció que el músico recibió un diagnóstico inesperado que lo llevó a decidir alejarse de los escenarios luego de su show del 7 de mayo en el barrio porteño de Palermo.

El encargado de transmitir esta noticia fue Luis Perdomo, una de las personas que trabaja con L-Gante. Sobre la reacción de la mediática al enterarse, detalló: “Lo primero que me dijo Wanda Nara fue: ‘Ahora más que nunca juntos’”.

“Tiene tratamiento. Estamos en un momento que puede ser tratable. Va a estar a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo”, explicó Perdomo y luego comentó que no recordaba si el músico iba a ser atendido por un especialista en sangre, o un nefrólogo.

En DDM (América) le preguntaron a Luis si este problema de salud tenía que ver con “los excesos” de L-Gante. “Capaz que es el resultado. No es un tema solamente de excesos. El mensaje que les digo a aquellos amigos del campeón es que no embarren el piso, esto no es joda”, recalcó.