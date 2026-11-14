Wanda Nara y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un fuerte enfrentamiento en las redes sociales. Todo comenzó con la filtración de un video de una discusión entre ambas, que desencadenó una serie de publicaciones con duras acusaciones y cuestionamientos personales.

La primera en expresarse públicamente fue la China Suárez, quien utilizó sus historias de Instagram para responder a las críticas y defender su trayectoria profesional. En su descargo, la actriz hizo referencia a sus comienzos en el mundo del espectáculo y lanzó una contundente frase dirigida a Wanda Nara.

"Yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p... y poniéndose calzoncillos de un hombre casado", escribió, en una clara referencia a los inicios mediáticos de la conductora.

Además, Suárez recordó que trabaja desde pequeña y reivindicó su independencia económica, al tiempo que cuestionó algunas de las declaraciones de su rival.

"Yo soy millonaria, pero en la vida", aseguró la actriz, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y generó numerosas reacciones entre los usuarios.

Wanda Nara respondió con fuertes acusaciones

Lejos de mantenerse al margen, Wanda Nara recogió el guante y publicó una serie de historias de Instagram en las que respondió directamente a la actual pareja de Mauro Icardi.

"Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota", escribió la conductora, haciendo referencia a su extensa relación con el futbolista, con quien comparte dos hijas.

En ese sentido, Wanda sostuvo que conoce perfectamente a Icardi y cuestionó distintas situaciones relacionadas con el vínculo que actualmente mantiene con la China Suárez.

Otro de los puntos centrales de su descargo estuvo vinculado con la filtración del video que dio origen al nuevo escándalo. La mediática reclamó que se difundiera la grabación completa y puso en duda la intención detrás de la publicación de las imágenes.

"Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?", lanzó, en una frase que despertó nuevas especulaciones entre sus seguidores.

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Acusaciones económicas y una polémica que no termina

El enfrentamiento también incluyó fuertes declaraciones sobre las respectivas situaciones económicas y los patrimonios de ambas protagonistas.

"Algunas tenemos más dignidad", afirmó Wanda, quien además aseguró que sus exparejas lograron incrementar sus fortunas durante las relaciones que mantuvieron con ella.

La conductora fue todavía más lejos y acusó a la China Suárez de depender económicamente de Mauro Icardi.

"Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado", expresó, en uno de los mensajes más duros de su publicación.

Por su parte, la China también había realizado cuestionamientos sobre el patrimonio de Wanda, su maternidad y sus relaciones anteriores, profundizando un enfrentamiento que lleva años ocupando espacio en los medios de espectáculos.

Las publicaciones de ambas se viralizaron rápidamente y generaron un intenso debate entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios respaldaron a Wanda Nara, otros defendieron a la China Suárez y cuestionaron el tono de los mensajes.

De esta manera, la filtración del video desencadenó un nuevo capítulo de una disputa mediática que, esta vez, volvió a poner en discusión cuestiones familiares, económicas y personales vinculadas con Mauro Icardi.