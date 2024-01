Fue a comprar una moto a Wilde por Marketplace y lo mataron de dos balazosAdrián Pablo Carrea (55) fue asesinado en Wilde en un caso de inseguridad.

Adrián Pablo Carrea (55) era electricista. Vivía en Longchamps, partido de Almirante Brown. Este martes lo asesinaron en Wilde (Avellaneda), hasta donde había llegado para comprar una moto que había visto por Marketplace, la página de la red social Facebook.

Todo ocurrió por la tarde en Martín Fierro y Sevilla, al sur del Gran Buenos Aires.

Según fuentes policiales, Carrea había pactado la compra de una moto con un joven por la red social. Cuando fue al encuentro, lo emboscaron tres delincuentes que le robaron 3.000 dólares y lo mataron de dos balazos.

La víctima, que tenía dos hijas, recibió un tiro en el pecho y otro en la pierna derecha. Murió poco más tarde cuando lo operaban en el hospital Mi Pueblo, de Lanús.

El fiscal de Instrucción de Avellaneda Elbio Laborde (Unidad Funcional de Instrucción 3 de Avellaneda) y la comisaría 5ta. de Avellaneda se hicieron cargo de la investigación, caratulada como "homicidio en ocasión de robo".

Inseguridad en las redes sociales

El sitio de Facebook es uno de los más importantes para las ventas en la web. Pero se repiten los casos de inseguridad que terminan en muerte. Ya hubo numerosos crímenes en este último tiempo.

Si bien los engaños a través de plataformas digitales son una tendencia que está en aumento y se multiplicó desde la pandemia, Marketplace se volvió un punto particularmente propenso a distintos tipos de robos.

A diferencia de otros sitios de compras como MercadoLibre, Amazon o las tiendas online, Marketplace no es una plataforma de compra-venta. Funciona como un gran suplemento de avisos clasificados. Cualquier usuario puede publicar los productos que tiene a la venta, establecer un precio y ofrecerlo sin costo alguno.

"Es un espacio pensado para que las personas puedan contactarse y no admite transacciones, por lo que no tenemos opciones de pago y no procesamos pagos", explicaron a Clarín fuentes del sector cercanas a Meta. Para publicar, los usuarios tienen que cumplir las normas comunitarias generales de Facebook.

En Marketplace hace falta tener solamente una cuenta de Facebook. Incluso se suele publicar artículos como celulares o bicicletas con el precio simbólico de $ 1 o menos para atraer más visitas. El precio real luego se coordina en el encuentro cara a cara.