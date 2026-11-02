Xuxa Meneghel será abuela por primera vez a los 63 años. Su hija Sasha Meneghel anunció que está embarazada y espera su primer bebé junto a su esposo, el cantante brasileño João Lucas. La noticia fue compartida a través de las redes sociales y despertó una ola de felicitaciones entre los seguidores de la familia.

El anuncio se conoció el jueves 29 de octubre, cuando la modelo y diseñadora de 28 años publicó una serie de fotografías junto a su marido. En las imágenes, ambos aparecen abrazados, sonrientes y mostrando una ecografía del bebé.

La pareja eligió acompañar la publicación con un sencillo emoji de corazón rojo, sin agregar mayores detalles sobre el embarazo.

La noticia generó especial emoción en Xuxa, quien había expresado públicamente en numerosas oportunidades su deseo de convertirse en abuela.

La emotiva reacción de Xuxa al enterarse de que será abuela

Pocas horas después del anuncio, la histórica conductora infantil compartió en Instagram una serie de fotografías en las que aparece sonriente, sosteniendo la ecografía de su futuro nieto y acompañada por su perrita Doralice.

Junto a las imágenes, publicó una extensa carta dedicada a Sasha, en la que recordó que soñaba con convertirse en abuela desde el nacimiento de su hija.

“Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’”, expresó.

La artista también aprovechó la publicación para pedirle disculpas, con humor, por haber insistido tantas veces con la posibilidad de agrandar la familia.

“Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, recordó.

Además, confesó que solía enviarle videos de niños bailando, cantando y jugando con animales, imaginando cómo sería la llegada de su futuro nieto.

“Ahora mi historia está completísima”

En otro fragmento de su mensaje, Xuxa destacó el amor que siente por su hija y por João Lucas, a quien describió como el yerno que siempre había deseado.

La conductora también reveló un detalle sobre el nacimiento del bebé: según sus palabras, llegará al mundo bajo el signo de Aries, el mismo que ella.

“Un ariano que va a ser muy amado”, escribió emocionada.

Finalmente, cerró su publicación con una frase que resumió su felicidad: “Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.

El mensaje recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores que acompañaron a la artista durante décadas, especialmente aquellos que crecieron viendo sus programas infantiles.

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La historia de amor de Sasha Meneghel y João Lucas

Sasha Meneghel es la única hija de Xuxa y del actor brasileño Luciano Szafir. Con el paso de los años, desarrolló su propia carrera como modelo, diseñadora de moda y empresaria.

Su relación con João Lucas comenzó en 2020, aunque ambos se conocían desde antes. El músico le propuso matrimonio en noviembre de ese año y la pareja se casó en mayo de 2021.

La celebración fue íntima y se realizó en Angra dos Reis, en Río de Janeiro, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Desde entonces, ambos compartieron distintos momentos de su vida matrimonial en las redes sociales, hasta que finalmente anunciaron que esperan a su primer hijo.

El deseo que Xuxa había expresado durante sus shows

La llegada de su primer nieto tiene un significado especial para la conductora, que durante los últimos meses había manifestado públicamente sus ganas de convertirse en abuela.

En septiembre, durante un recital de su gira O Último Voo da Nave, en Curitiba, Xuxa bromeó sobre el tema frente a su hija y su yerno, quienes se encontraban entre el público.

En aquella oportunidad, aseguró que hablaba frecuentemente con ambos sobre la posibilidad de agrandar la familia y expresó cuánto esperaba ese momento.

Incluso, un día antes del anuncio del embarazo, durante una grabación para la televisión brasileña, anticipó que soñaba con tener en sus brazos durante 2027 aquello que tanto había deseado.

La noticia también fue celebrada por numerosas personalidades del espectáculo brasileño, entre ellas Ana Maria Braga, Giovanna Ewbank y Eliana, quienes felicitaron a la pareja.

De esta manera, la recordada “Reina de los Bajitos” comenzará una nueva etapa familiar con la llegada de su primer nieto, uno de los deseos que había compartido durante años con sus seguidores.