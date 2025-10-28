A punto de regresar con el éxito de "Envidiosa", que este 19 de noviembre presenta su tercera temporada en Netflix, Griselda Siciliani se puso picante en redes sociales al responderle a una seguidora que la criticó por su imagen.

"¿Y esta?", se preguntó la actriz al leer el mensaje de una mujer que decía: "Siciliani, ¿por qué no ocupás tu tiempo en bajar de peso? En vez de criticar al presidente Milei, si te molesta que te gobierne un presidente que no es kirchnerista, te podés ir a vivir a Venezuela".

Después publicó un video en el cual usa como top un pañuelo verde, el símbolo de la lucha por la legalización del aborto.

Puede interesarte

"Para los que me mandan a bajar de peso, aquí les regalo un video de cuando tenía 10 kilos menos (aunque tal vez les molesta otra cosa de este pequeño film)", ironizó Siciliani dejando en claro su postura política.