La cantante Yamila Safdie fue el centro de una fuerte polémica esta tarde cuando volvieron a salir a la luz publicaciones que datan de 2012 a 2018 en la red social X -en ese entonces Twitter-, en donde la artista realizó posteos discriminatorios por clase social, orientación sexual, físicos, racistas y xenófobos.

“Negra boliviana” y “Por lo menos, no soy negra” son sólo algunos posteos que se tomaron en cuenta para dejar mal parada a la cantante. En su defensa, Safdie atinó a responder entre risas: “No bueno OBVIO que era pelotudisima a los 15 años. Por suerte ya desarrollé el lóbulo frontal, igual sigo siendo re putita y todo eso”.

El texto con mayor resonancia fue citado por Soledad Pastorutti, que terminó implicada en el conflicto. La captura señala una publicación de 2018, supuestamente escrita por Safdie: “Tremenda torta La Sole, como le debe gustar que le abaniquen la empanada a pedos”.

En otro comentario, se realizó un collage con los textos más ofensivos “Como la sabia Culi dijo una vez ‘Si me vas a cambiar, cambiame por una linda, no por una negra boliviana". Escrito en 2012. Un mes después Safdie le respondió a un usuario “Por lo menos no soy negra”.

Ya en 2013 la cantante se quejó: “Ver que esta con una chica horrible y no sabes si alegrarte porque es fea o bajonearte porque una fea te gano al pibe”. Meses después reveló una desafortunada “anécdota”: “Milagrosamente sigo viva después de viajar en el Sarmiento en hora pico con negros escabiados. Tienen permiso para festejar con champagne”.

ahsajsjaj no bueno OBVIO q era pelotudisisisima a los 15 años x suerte ya desarrollé el lóbulo frontal igual sigo siendo re putita y todo eso — Yami Safdie ❤️‍🩹 (@Yamisafdie) July 24, 2025



En octubre del mismo año, cerca de su cumpleaños número 16, la autora apuntó: “Irónico que mi amiga negra se haya inventado un esclavo imaginario blanco”. Tiempo después siguió: “Explicame cómo subís una foto en malla estando así de gorda y encima tenés 300 Me Gusta”.

Puede interesarte

Al parecer, ese año fue el más catártico para la artista: “Chicas Lana del Rey ni siquiera es linda, se me calman”, "No me lo puedo comer, tiene gorda. Ehh digo, novia", “Entre ‘flaca’ y ‘flaquita’ hay varios kilos de diferencia” y “Me gusta cuando la gente que odio engorda, cuando la gente que quiero engorda y cuando todos los que no son yo engordan”, reclamó.

Pero lo peor para el final: “Mis amigas quisieron hacerme gancho con dos negros de veintipico de Haití”.