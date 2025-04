Al aire de Yanina 107.9 (El Observador), la conductora analizó el material que se filtró en las últimas horas y explicó por qué no lo desarrolló ayer en su programa en América TV: "Castillo le metió una cautelar al canal y si hablábamos había que pagar tres millones de pesos, y los abogados de los canales, para eso, son cagones".

"A último momento me dicen que se levantó la cautelar, pero no tenía tiempo de empezarlo. Yo ya lo tenía ayer, es un video viejo. Él va totalmente alcoholizado en el auto y le dice de todo a la exmujer", contó.

"Después de haberlo escuchado, Castillo me parece el ser más bajo que hay en la tierra", sentenció Yanina.

Puede interesarte

A su vez, la conductora cruzó a Cinthia Fernández, actual pareja del abogado, por no decir nada al respecto hasta el momento: "Me gustaría escucharla, la conozco y la pasó muy mal con Matías Defederico".

"Ella no tiene nada que hace en el vínculo entre Castillo y su ex. Es una metida, ella estuvo del otro lado y le costó cobrar una cuota alimentaria", disparó en alusión al escándalo que se desató el fin de semana.

🗣️ Yanina Latorre sobre los videos violentos de Roberto Castillo agrediendo a su ex: "Me parece el ser más bajo de la tierra".



🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre

👉 Seguilo en vivo https://t.co/xAyXHxtO7U https://t.co/5LOwMOYn4T pic.twitter.com/KYL77z0Gob — El Observador 107.9 (@Observador1079) April 8, 2025

Los escandalosos videos de Roberto Castillo

La guerra entre Roberto Castillo y su ex, Daniela Vera Fontana, se reavivó en los últimos días a raíz de una situación con sus hijas y, en medio del revuelo, se filtraron escandalosos videos del abogado.

En el video no se los ve a los protagonistas, ya que está grabado a escondidas, pero se lo escucha a Roberto decir: “Vos me maltrataste, vos bolu… Te estás adelantando a mi jugada, sin saber nada, solamente defendiendo a la otra posición, es una enfermedad que tenés, bolu… me querés atacar, listo, yo me voy a defender”.

“Tu familia es una enferma igual que vos, bolu… ¿Sos pelotu…? Esa es mi jugada, idiota. ¿Sos pelotu… o te hacés? Esa era mi jugada, bolu… si el otro también estaba siendo irónico antes, ¿no te diste cuenta? Eh, eh, bolu… ¿Me estás jodiendo? Sos una enferma, vos estás mal de la cabeza y me querés arrastrar al pozo con vos, por la ignorancia tuya y tu enfermedad que tenés”, continúa.

Puede interesarte

“Sos una pelotu… Yo en ese momento no quiero que te metas, nada más, que no te metas, ni siquiera te pedí que me ayudes, si está tu hermano, tu papá y un amigo son tres para defenderse, son tres cabecitas, vos no te metas, yo me defiendo solo, no te metas a apoyar a los demás, solo eso te pedí y no lo conseguí, no lo conseguí”, agregó.

Fernanda se comunicó con Daniela para saber el contexto de la discusión y leyó al aire su palabra. “Mis padres viven en zona oeste y nosotros en ese entonces en el barrio de Villa Urquiza. Apenas subimos al auto, se puso nervioso y empezó a tratarme mal porque había tenido un intercambio de opiniones entre uno de mis hermanos, un amigo de mi hermano y mi padre. Como yo no lo defendí, porque una puede ser novia, pareja o no sé, y tener su criterio y opinión, se puso como loco, empezó con los insultos, las ofensas hacia mí y para con mi familia”, explicó la arquitecta.

Luego presentaron otra grabación que deja mal parado a Roberto Castillo y que lo expone en una situación violenta al volante. "Sos boludo, ¿sos pelotu... o te hacés?. Mogólico, bajá el vidrio, idiota", estalló.

Cuando la madre de sus hijas menores intentó calmarlo, el abogado se la agarró con ella: "Vos andá pelotu..., andá a chupar pi..., vos seguí chupando pi... y callate la boca, vos sos una pu... Para mí sos una pu..., defendés a los otros, eso es ser una pu...".

Respecto a esta filmación, Daniela contó: "En ese mismo trayecto se peleó con el conductor de otro vehículo, puso su auto a la par para arrancarle el espejito y con ánimos de chocarlo. No paraba de repetir insultos, fue la primera vez que lo grabé porque tuve mucho miedo de que provocara un accidente, de que me lastime. Lo que quería yo era llegar para que se durmiera producto del alcohol que tenía encima".

A su vez, reveló detalles sobre la denuncia por violencia doméstica que realizó en su contra: "Cuando fui a la OVD me hicieron revivir situaciones y dichos de Roberto que los había bloqueado. Él siempre me rebajó, me humillaba y esto se potenciaba cuando consumía alcohol, regresando de una Nochebuena en casa de mis padres, 25 de diciembre de 2019, a las 3:30 de la mañana, Roberto sube alcoholizado a manejar luego de que le pedí que por favor me dejara conducir a mí porque él no se encontraba en condiciones".

"Roberto ha amenazado con un arma a mi hermano en una oportunidad, cuando yo estaba embarazada de Helena y nos habíamos distanciado por 10 días. Si yo hubiera querido hacerme famosa, lo hubiera dicho en su momento, era para un policial el título. La víctima declara cuando quiere y eso el mismo Castillo lo ha remarcado", agregó Daniela Vera Fontana.