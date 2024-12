Yanina Latorre mandó al frente este martes a Migue Granados, luego de que la panelista de LAM (América TV) haya estado en Olga. "Migue es tan inseguro", afirmó.

"Yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como diciendo 'uy, qué casualidad'. Y en realidad era mentira, estaba todo eso armado. Migue es tan inseguro que en lugar de anunciar que voy yo, cosa que yo le rompí el or... porque encima le subí un montón las visualizaciones y se viralizó todo, él no quería ni siquiera decirle al público 'la invité yo'. 'Vos hacé que pasás, te saludo por la ventana y te invito a pasar", contó filosa.

El enojo de Yanina Latorre con Migue Granados en #ElObservador luego de haber sido invitada a #SoñeQueVolaba: pic.twitter.com/SM8JN6RJX4 — RATING TV ARG (@ratingtvargg) December 18, 2024

Y continuó: "¿Vos te pensás que voy a caminar por Olga y y voy a entrar una hora y media a charlar con Migue Granados que no tengo nada que hacer? ¿Vos te pensás que yo camino a la mañana por Nicaragua?".

"No se hace cargo de que él me invitó. Y yo voy, me cag... de la risa, se viraliza y te subo las vistas, cuando me fui bajó porque mi gente se fue conmigo", remarcó.

Por último, le tiró flores a Luzu TV, la competencia de Olga. "En cambio Luzu no hace eso, te vende, te publicita, ellos tienen ese tema que no está bueno", cerró.