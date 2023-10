Yanina Latorre habló sobre la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023 (América TV) y fue picante. La modelo se bajó luego de un fuerte comentario de Coti Romero y Charlotte Caniggia.

"Te dijeron 'chupa pijas', no asesina, no es tan dramático. ¿Nunca te chupaste una pija?", inició explosiva la panelista de LAM (América TV) en su programa radial Yanina 107.9 (El observador).

Puede interesarte

"Mariana Nannis trata a todas de putas, y se ve que Charlotte Caniggia lo heredó", disparó Yanina Latorre en alusión al comentario de la mediática que molestó a la modelo. "Entonces, como a Zaira Nara le tocaron la dignidad... que no es indigno chupar pijas, lo digo bien. La dignidad es otra cosa", siguió.

A su vez, la esposa de Diego Latorre detalló que el rol de Zaira Nara en el streaming era solo hacerle publicidad a una marca para la que trabaja: "Le pagan 4 mil dólares al mes por una salida de una hora y pico. Yo por esa plata me dejo decir 'chupa pija', que me importa, que me digan de todo. Cuando se ofenden por estas cosas y se van, es porque tenés cola de paja".

Puede interesarte

"¿Cuál es la gravedad de que te acusen que chupaste una pija? Vos te ofendés de lo que crees que es cierto. Por algo se ofenden... no entiendo el ataque. Ella se hizo la machita también, fue diosa, estuvo en el jurado, le regaló puntaje a Kennys... No se puede ofender porque le dijeron que llegó chupando pijas, no es un delito", cerró tremenda Yanina Latorre.