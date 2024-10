Con influencers y celebridades arriba del ring, "La Gran Pelea" tuvieron su debut este domingo 13 de octubre en el Teatro Gran Rex con Tomás Holder y Yao Cabrera protagonizando la pelea de cierre, en lo que será una noche de boxeo muy especial.

Contra todo pronóstico, el youtuber uruguayo noqueó al ex Gran Hermano en el primer round, en apenas un minuto y treinta segundos. Si bien el influencer parecía que arrancaba con todo, le bastó una trompada a Yao para mandar a su contrincante a la lona.

JAJAJA LA CARA DE FELICIDAD DE HOLDER (QUE PERDIÓ)



ES LA CARA DE UN HOMBRE QUE AGARRÓ UNA BUENA VALIJA. Mis felicitaciones a Holder que le sacó una buena plata al boludo de Yao que cree que poniendo guita va a levantar un poco su imagen. jaj https://t.co/pJIzqYQFsG pic.twitter.com/0R7etpIK0B — Taliban (@TalibanMilei) October 14, 2024

La jornada había arrancado con polémica, porque el siempre controvertido creador de contenido llegó al Gran Rex acompañado de Gisela Gordillo, la mamá de Holder, con quien dice estar en pareja.

Tras la victoria, Cabrera hasta se animó a desafiar a Coscu. "Los espero acá arriba del ring, al que quiera", expresó.

Para sumar un condimento más a la contienda, el siempre controvertido Yao Cabrera anunció recientemente estar en pareja con Gisela Gordillo, la madre de Holder. "Llegamos al Gran Rex. Yo te quiero decir que estás muy linda y estas flores son para vos", dijo en un video que no tardó en volverse viral este domingo antes del enfrentamiento.

"No solo a tu mamá me como hoy", había dicho el uruguayo en otro video publicado este mismo domingo, en el marco de la previa de la pelea. Y lamentablemente para el ex Gran Hermano, el creador de contenido terminó ganando la contienda.

Puede interesarte

Cartelera de "La Gran Pelea": las peleas, una por una

Yao Cabrera vs. Tomas Holder

L-Gante vs. HDR

Licha Navarro vs. Wandi

Gonzalo “El Patón” Basile vs. Julio Pitbull

Cris Pierri vs. Roy

Nani Dimaio vs. Nahu Senger

Brandon vs. Mariano Nahuel Valenzuela

Escobeditto vs. Matías “El rey de la balanza”

La Pinky vs. Flor Figola