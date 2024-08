El pasado miércoles 28 de agosto se llevó a cabo el "Cris Morena Day" bajo la producción de Olga que convocó a la productora televisiva y a parte del elenco de todos sus éxitos para rememorar las canciones que marcaron diferentes generaciones.

La cita fue en el Gran Rex y parte del staff de los diferentes elencos de las tiras que realizó Cris dijeron presente para vibrar ante 5000 personas. Sin embargo hubo algunos ausentes, como Flor Bertotti, quien supo interpretar a Floricienta, uno de los mayores éxitos de la la conductora y Yeyo De Gregorio que se manifestó en redes para dejar en claro su malestar.

Recordemos que Bertotti tuvo un juicio con Cris Morena por los derechos de "Niní" la novela que produjo la actriz tras el éxito de Floricienta y que según la productora era igual a lo que ya habían hecho pero con diferente nombre.

Por su lado Yeyo tuvo, en su momento, una pelea con Nico Vázquez y Agustín "Cachete" Sierra que al parecer le valió la ausencia al evento. Y aunque ninguno se manifestó al respecto, desde sus redes el actor escribió: "Lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos éxitos de Cris... Será la próxima".

"No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cual fan como muchos de ustedes", agregó.

No contento con el descargo, grabó una serie de historias explayándose un poco más en el tema y mencionó la cantidad de tiras en las que participó, así como los shows en vivo que protagonizó y las giras a las que fue con el staff para dejar en claro que no fue uno más del montón.

"10 años trabajé, 600 Gran Rex, 12 Luna Parks, 3 Estadios Vélez, gira por todo el mundo. Es raro, pero ya está. Siempre agradecido a Cris", recordó dejando en claro su posición.