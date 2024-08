Alex Caniggia demostró en incontables oportunidades la tensa relación que lleva con sus padres, Claudio Paul y Mariana Nannis. Pero, en el último tiempo, el conductor sorprendió al reconciliarse con el exfutbolista a pasos agigantados. Con un cariño que parece ir en aumento, el mediático dio a conocer la importante enseñanza que le impartió su progenitor y que definió su vida.

En medio de la emisión de su programa Toda, por el canal de streaming Carajo, el influencer charló con su compañera Juliana Furia Scaglione sobre la percepción del dinero y el trabajo. Esto se dio a raíz del uso del término “barats”, el cual utilizó en reiteradas ocasiones y que causó polémica al referirse a la situación económica del país en 2018, y que dio a lugar una reflexión por parte de la figura del ciclo. En ese sentido, Alex sostuvo: “Yo nací en cuna de oro, eso es verdad. Mi viejo es millonario, era un gran futbolista, pero no es que me da guita, si no yo no estaría laburando y con tantos años de trayectoria en la televisión.”

“Yo tuve que hacer mi vida y mi trabajo. Un día lo voy a traer y que cuente esa historia”, indicó el hermano de Charlotte Caniggia, con quien supo dejar una huella en el ámbito de la farándula y marcó una diferencia con sus progenitores. Sin embargo, él mismo reconoció que su actitud no siempre fue de esa manera, sino que debió pasar por los retos de su padre para entender el valor del dinero. “Cuando tenía 18 años yo llegué y le dije ‘dame guita, bol…, si tenés toda la guita’ y él me dijo ‘¿qué guita? Salí de acá, pendejo del or….’”, recordó la pareja de Melody Luz, quien aseguró que iba a invitar al exdeportista al ciclo para que confirme sus dichos respecto a cómo logró darle sentido a su vida.

Sin pelos en la lengua, se dirigió ante la cámara y lanzó: “¿Qué me va a regalar? ¿Ustedes se piensan que nuestros viejos, al menos el mío, que era millonario, me va a dar? Hay muchos que sí le dan….”. Ante estas palabras, Furia continuó con su reflexión y acotó: “Lo que pudo darte tu viejo son buenas condiciones de vida. Podemos jugar a eso de Barat, Barat, pero hay gente que no tuvo ni la posibilidad de ni siquiera generar conocimiento y leer, o que le enseñen. Tus papás sí pudieron”.

Furia sacó la parte más SERIA de Alex Caniggia, se corrió un rato del personaje y contó su gran verdad: "Yo nací en cuna de oro, es verdad pero a los 18 años yo le pedí plata a mí papá y me dijo 'Andá a laburar' y así hice mi camino en los medios".



HERMOSO👏



FURIA EN CARAJO pic.twitter.com/tM7wJD8RyR — 🍒Charis🍒 20/10/21 AC,AD,T,MB 4/4/23 MG - KB 9/7 (@furiouschari) August 6, 2024

“Pero también hay gente vaga que no quiere, quiere quedarse en su casilla”, continuó Alex, cuyo comentario fue respaldado por la doble de riesgo al mencionar que, según su punto de vista, lo económico nunca fue un impedimento para formarse. A modo de cierre, el presentador señaló: “Yo creo que la gente se queja mucho y la queja trae pobreza, mientras que la gratitud, riqueza”.

Cabe recordar que el vínculo entre el Pájaro Caniggia y su hijo se fue fortaleciendo en medio del escandaloso proceso de divorcio con su madre. A diferencia de Mariana, la figura argentina del Mundial de 1990 y el presentador de Toda supieron separar sus diferencias y reestablecer su vínculo afectivo. En especial luego de la desocupación del departamento en Puerto Madero donde Alex vivía con su pareja, la cual fue solicitada por su propia madre a días del nacimiento de su primera hija, Venezia.

La reconciliación quedó confirmada ante las redes sociales. En el marco del cumpleaños número 59 del exfutbolista, su hijo subió una tierna postal donde se los podía observar a ambos sonriendo ante las cámaras. “Feliz cumple al mejor papá del mundo”, escribió el joven conocido como el Emperador en la plataforma X, lo cual dio a lugar a una nueva etapa dentro de su familia.