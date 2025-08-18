La tensión en una de las familias más mediáticas del país quedó expuesta cuando Charlotte y Alex Caniggia participaron en Por el Mundo, el ciclo de Telefe. Los mediáticos no lograron reconciliarse en su viaje a China con Marley y fue la hija de Mariana Nannis quien se sinceró sobre el distanciamiento con su hermano.

“No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”, resumió sobre su hartazgo ante los conflictos que la distancian tanto de su hermano como de su padre Claudio Paul Caniggia. Durante su aparición en el programa televisivo el malestar entre ambos fue tan grande que el influencer se negó a grabar junto a ella.

Durante la entrevista con el conductor del programa, la influencer profundizó en el origen de la disputa con su hermano. “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”, reconoció al referirse a Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia. Según relató, la llegada de la bailarina intensificó las diferencias familiares y se convirtió en el principal obstáculo para recomponer el vínculo.

La conversación en Por el Mundo reveló que el conflicto se agravó cuando la bailarina cuestionó públicamente a Nannis, madre de los mellizos Caniggia como de Axel, su hijo mayor. “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”, explicó Charlotte. La joven se posicionó abiertamente: “Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”.

El distanciamiento entre los hermanos se profundizó cuando Charlotte decidió defender a su madre. “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, relató. La situación familiar se complica aún más cuando Alex Caniggia cortó el vínculo con su madre. “No, él no habla con mi mamá. Se pelearon hace un montón”, afirmó Charlotte, quien también confirmó que su hermano ahora se identifica más con su padre: “Él ahora está en el lado de Claudio”.

Consultada sobre su propio vínculo con el exfutbolista, la figura de MasterChef Celebrity y El hotel de los famosos fue tajante: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él”. A pesar de las divisiones, la influencer expresó su deseo de reconciliación: “Si él te dice: ‘Vámonos a tomar un café...’”, sugirió el conductor. “Sí, yo no tengo problema”, contestó, segura en su deseo de que reine la paz.

Los hermanos Caniggia aterrizaron en el país durante las primeras horas de este domingo. Los fanáticos aguardaban, con la esperanza de ver un acercamiento. Pero apenas pusieron un pie en el aeropuerto, exhibieron públicamente el estado real de su vínculo. Ambos salieron por separado, sin cruzar miradas ni palabras. Mientras que ella caminó a la par de los periodistas y abandonó la terminal a paso rápido, con lentes oscuros y camperón negro, bolsas de compras en mano y la vista fija hacia adelante, él mantuvo la actitud que lo viene caracterizando: bajo perfil, remera roja con capucha, anteojos de sol y el gesto serio.

Las imágenes en el aeropuerto reflejaron la distancia absoluta que reina entre ambos. Ni un saludo ni un gesto, menos aún una sonrisa. La situación viene de lejos, pero se volvió inocultable durante las grabaciones en Asia para el programa que lleva adelante Marley. Varias imágenes del detrás de escenas circularon en las redes sociales y dejaron al descubierto la tensión que se vivió de puertas adentro. Incluso SQP (América) filtró imágenes grabadas el lunes pasado donde se ve la insistencia tanto del conductor como de la producción del programa para intentar una mínima interacción entre los Caniggia, pero ni así hubo caso.