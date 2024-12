Tras la muerte de Jorge Lanata, Javier Milei decidió hacer silencio y no enviar ningún mensaje o condolencia. Cuando se lo consultó al respecto, sorprendió al enviar un audio de su pareja “Yuyito” González.

El episodio comenzó en horas de la mañana, cuando el periodista Ángel De Brito decidió enviar un mensaje al Presidente preguntándole por qué no se había pronunciado sobre la muerte de Lanata, una figura fundamental del periodismo argentino. “Le mandé un mensaje temprano, aunque no esperaba respuesta. Pensé que me iba a ignorar por completo”, relató el conductor.

La consulta enviada a las 10:48 decía: “Buen día, Presidente. ¿Por qué no escribió nada sobre Lanata?”. Contra todo pronóstico, alrededor de las 11:22, el periodista recibió una notificación de respuesta desde el mismo número presidencial. “Vi el mensaje y pensé: ‘¡No puede ser!’, pero cuando escuché el audio, fue aún más insólito”, comentó De Brito al aire en su programa de streaming.

Puede interesarte

Al reproducir el audio de 29 segundos, la voz de González, vedette y conductora, dijo: “Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Soy Amalia. Quiero comentarte respecto de la pregunta que le hiciste al Presidente: él solo responde sobre asuntos ligados a su gestión, por lo que no estaría respondiendo a la pregunta”.

Yuyito González, la novia del Presidente Javier Milei (Foto: captura Ciudad Magazine)

Con un tono amigable, agregó: “De todas maneras, queremos desearte un 2025 maravilloso. Te mandamos un abrazo y saludos para todos. Besitos”.

La respuesta no pasó desapercibida. De Brito, entre risas y asombro, reflexionó: “¡Le escribo al Presidente y me contesta Yuyito! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Manuel Adorni, su portavoz?”.