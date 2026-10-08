Zaira Nara confirmó que volvió a estar en pareja con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, después de varios años de separación. La modelo habló por primera vez de esta nueva etapa y explicó por qué decidió mantenerla en reserva durante un tiempo.

La confirmación llegó durante una charla en DGO Stream, cuando el Pollo Álvarez le preguntó directamente por su situación sentimental. Zaira reconoció que ya no estaba soltera y, ante la consulta sobre una reconciliación con Von Plessen, respondió: “Sí, además volvimos. Nada más”.

''Menos mal que cuando hicimos el juego de '¿Quién roba?' yo dije que era un buen padre'': Zaira Nara confirmó su reconciliación con Jakob von Plessen, su expareja y padre de sus hijos. https://t.co/EVDisKZzNk — MDZ Online (@mdzol) October 8, 2026

La modelo también se refirió a una entrevista anterior en la que había destacado el rol de Jakob como padre, pero sin contar que ya habían retomado la relación. Frente a la observación de que en aquel momento no había revelado toda la información, explicó: “No te mentí, te digo la verdad. Oculté la verdad”.

Según contó, la decisión estuvo relacionada con su intención de preservar la intimidad de su familia después de haber atravesado vínculos muy expuestos públicamente. “Uno guarda hasta que llega un momento que ya pasa a ser una mentira”, señaló al explicar por qué finalmente decidió hablar.

Zaira y Jakob comenzaron su relación en 2015 y tuvieron dos hijos: Malaika, nacida en 2016, y Viggo, en 2020. Tras una crisis, la pareja terminó separándose, aunque ambos mantuvieron el vínculo por la crianza de los chicos.

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Durante los años posteriores, la modelo fue vinculada sentimentalmente con otras personas y también circularon en distintas oportunidades rumores sobre una posible reconciliación con Von Plessen. Finalmente, en octubre de 2026, Nora Colosimo, madre de Zaira, confirmó públicamente que ambos estaban nuevamente juntos.

Ahora fue la propia protagonista quien decidió hablar. Sin dar demasiados detalles sobre la intimidad de la relación, dejó en claro que ambos volvieron a apostar por el vínculo y que su intención es transitar esta nueva etapa con mayor reserva.