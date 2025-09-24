Zaira Nara generó revuelo al confesar en el ciclo Rumis (La Casa Streaming) que su segundo nombre, desconocido para muchos, es Tatiana. La revelación, planteada entre bromas y anécdotas, abrió un inusual puente con la farándula y, especialmente, con la China Suárez, otra de las figuras públicas que suelen asociarse con ese apodo, pero bajo circunstancias muy distintas.

Durante la charla, la hermana menor de Wanda Nara relató cómo dentro de su entorno familiar su papá la llama “Dulce Tatún” y muchos allegados la identifican directamente como “Tati”. Lo que para la conductora es algo cotidiano y afectuoso desprende un eco inesperado cuando se compara con el uso que el término “Tatiana” recibió recientemente en los medios, especialmente a raíz del apodo con el que el youtuber Martín Cirio nominó a la China Suárez.

En el programa de streaming, la modelo confesó entre risas: “Soy Zaira Tatiana Nara”, mientras recordaba que desde siempre su familia optó por llamarla así, aun cuando el documento no lo refleje. La mención derivó en que el resto de los integrantes del programa, entre ellos Lizardo Ponce, La Tía Sebi, Sele Mosca y Tanya Hartfield, celebraran el hallazgo y hasta propusieran institucionalizar el apodo: “Chicas, a partir de ahora, Tati Nara”.

La charla transitó por la costumbre de muchos de emplear segundos nombres, incluidos apodos de la vida cotidiana que, en ocasiones, toman más fuerza que el nombre real. Maxi López, expareja de Wanda Nara, también fue mencionado como ejemplo, ya que su familia prefiere llamarlo “Gastón”, uno de sus nombres menos conocidos.

Durante el programa, la modelo recordó una situación reciente: “El otro día, Maxi López me dijo: ‘Hola, Tatuuu’, y mi hermana le advirtió: ‘¡No le digas Tatiana!’”, describió, ejemplificando la naturalidad con la que el apodo es utilizado dentro de su círculo más personal, pero entendiendo que a su hermana no le gusta ese apodo. En ese marco, Zaira dejó en claro que “Tatiana” y “Tati” nunca representaron para ella un estigma, sino una marca de pertenencia y cariño familiar.