Un aberrante crimen ocurrió esta noche en la localidad bonaerense de Zárate. Frente a un grupo de chicos que volvían de una actividad recreativa, dos hombres discutieron en una estación de servicio y uno de ellos asesinó al otro de un disparo en el pecho.

El ataque sucedió poco antes de las 21 de este domingo, cuando un hombre -de quien no trascendió su identidad- discutió con el ex de su actual pareja.

La violencia escaló y el agresor sacó un arma, realizó varios disparos y uno de ellos impactó en el pecho de la víctima, que tenía entre 35 y 40 años, según informaron.

La víctima, que estaba con su hija menor, fue asistida por testigos, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 20 minutos hasta la llegada de una ambulancia privada. Sin embargo, murió mientras era trasladada al Hospital Virgen del Carmen de Zárate.

El agresor, por su parte, permanece prófugo y es intensamente buscado.

El crimen causó gran conmoción en la estación de servicio, donde había un grupo de chicos que habían regresado de una actividad recreativa en el Parque de la Costa.