Zoe Bogach participó en Gran Hermano 2023 y al salir de la casa estuvo involucrada en varias polémicas por los videos que publica en sus redes sociales o por los comentarios que hace.

Tiempo atrás, fue muy criticada por haber calificado a gente de "villera" o "marrones" y ahora lo está siendo por un retoque estético que se hizo durante un viaje a Brasil y que le dejó la boca paralizada.

“Yo cada tanto me retoco el ácido hialurónico y nunca me ponen anestesia. Esta vez me anestesiaron porque me lo hice en Brasil y es muy rara la sensación”, contó Zoe en TikTok.

"A mí me habían anestesiado antes porque me hice cosas odontológicas, pero para ponerme ácido hialurónico nunca. No puedo hacer ‘piquito’. Tengo anestesia hasta la nariz, literal. Igual me encanta cómo quedó. Quedaron muy lindos”, continuó.

La influencer comenzó a recibir mucho repudio en redes sociales y publicó otro video en el que se quejó por los comentarios que le mandaron: "Me tienen las pelotas llenas con lo desubicados que son. Haga lo que me haga, me dicen como forma de insulto que soy igual a mi mamá. Mi mamá tiene una parálisis. ¿Ustedes están bien de la cabeza?".