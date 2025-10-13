El combate al narcomenudeo volvió a mostrar resultados concretos en la capital provincial. En una serie de allanamientos simultáneos realizados en el norte de la ciudad de Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló varios puntos de venta de droga y secuestró cocaína, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

Las intervenciones estuvieron coordinadas por la División Microtráfico, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las medidas fueron ordenadas por el juez Martín Manuel Torres, del Colegio de Jueces de Primera Instancia, y solicitud de la fiscal Rosana Peresín, de la Fiscalía Regional I.

La policía desbarató "kioscos" de venta de drogas en zona norte de Santa Fe. Foto: Gentileza

En total, se allanaron cuatro domicilios situados en los barrios Nuevo Horizonte y San José, donde la PDI irrumpió de forma simultánea en una investigación que se venía gestando desde hace semanas.

Cocaína, dinero y cámaras de vigilancia

En una vivienda de calle Jauretche, entre Sarsotti y Pedro Espinosa, los agentes hallaron dos trozos compactos de cocaína (15 gramos), una balanza de precisión, tres cámaras de videovigilancia, una de ellas con tarjeta de memoria, y 98.050 pesos en efectivo.

Dinero y "papelitos" secuestrados por la policía. Foto: Gentileza

Todo fue secuestrado por disposición judicial y remitido al área de peritajes de la PDI.

Una menor involucrada

Otro procedimiento, esta vez en una casa de Azcuénaga al 3800, arrojó el secuestro de 26 envoltorios de cocaína, utensilios con restos de la sustancia, papeles satinados, recortes de nylon, una balanza y 162.700 pesos.

En ese domicilio se encontraba una adolescente de 14 años, cuya situación fue puesta en conocimiento de la Subsecretaría de la Niñez y del equipo local de la Municipalidad de Santa Fe.

Más hallazgos y una detenida embarazada

En otro de los puntos investigados, sobre República Dominicana entre Azcuénaga y Matheu, los policías encontraron pipas y cucharas utilizadas para el consumo, una de ellas con restos de cocaína. Las tres mujeres presentes fueron notificadas en libertad por infracción a la Ley Nacional 23.737.

Golpe al microtráfico en zona norte de Santa Fe. Foto: Gentileza

Finalmente, en una vivienda de calle San José, entre Matheu y Azcuénaga, la PDI detuvo a una joven de 18 años, embarazada, identificada como Milagros Moreno. En su poder se incautaron 49 envoltorios de cocaína, un teléfono celular y 148.900 pesos. La mujer quedó imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un trabajo articulado

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron el trabajo conjunto entre la PDI, el MPA y el Poder Judicial, en el marco de la política provincial contra el microtráfico.

Las investigaciones continuarán para determinar si los domicilios allanados formaban parte de una red de distribución local, que abastecía distintos puntos del norte santafesino.