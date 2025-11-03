Un joven de 19 años fue imputado este domingo por haber sido uno de los dos presuntos autores del asesinato a tiros ocurrido el pasado jueves en un búnker ubicado en San Martín al 7000, en la zona sur de Rosario, donde fue ejecutada Daniela Salva (34) de un disparo en el cráneo y otras dos personas sufrieron heridas de arma de fuego.

Thiago Gabriel Sosi fue llevado a audiencia este domingo por la mañana en el Centro de Justicia Penal. Ante la jueza María Trinidad Chiabrera, el fiscal Luis Schiappa Pietra lo ubicó como uno de los dos sospechosos que ingresó al punto de venta de droga y abrió fuego con una pistola calibre 9 milímetros sin mediar palabra.

En el caso de Sosi, el fiscal lo sindicó como el presunto autor de los tiros que hirieron a una mujer de 35 años en el tórax y a un adolescente de 15 años en las piernas. Su cómplice –permanece prófugo–, de acuerdo a la acusación, fue quien mató a Daniela Salva de un balazo en la cabeza.

Puede interesarte

Horas después del homicidio, el sospechoso cayó en un operativo que realizó el Comando Radioeléctrico en Rosa Silvestre y Clavel, en barrio Las Flores. Ahora, la jueza Chiabrera ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.