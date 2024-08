La catalana Maria Branyas, considerada la persona más longeva del mundo, ha muerto en Olot (Girona) a los 117 años. La conocida como ‘Super Avia’ ha fallecido “como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor”, según ha informado su familia este martes en un comunicado en la red social X.

En el mismo mensaje, aseguran que la recordarán siempre por sus consejos y su bondad, en sus palabras, y han indicado las palabras que les decía hace unos días: “Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha”.

Branyas nació el 4 de marzo de 1907 y era la persona de más edad del mundo desde enero de 2023 tras la muerte de Lucile Randon (118 años). Branyas estaba por delante de la japonesa Tomiko Itooka -nacida el 23 de mayo de 1908-, que ahora recibirá su título.

Conocida en redes sociales como la ‘super avia’, Branyas nació fuera de España, en San Francisco (Estados Unidos), pero volvió a Cataluña a con su familia a la corta edad de ocho años y ha vivido en esta región desde entonces. Actualmente, vivía en la residencia de Santa Maria del Tura en Olot (Girona). La mujer se hizo tuitera en el año 2019, donde ha acumulado alrededor de 13.600 seguidores que leen sus publicaciones sobre su familia (tiene tres hijos, once nietos y trece bisnietos) y sus vivencias.

A sus 116 años, Branyas comenzó a colaborar con la ciencia en un proyecto genético que lleva su nombre, impulsado por Manel Esteller, director de este instituto de investigación y catedrático de la Universidad de Barcelona, para estudiar el impacto del covid en las residencias. Estas investigaciones fueron, según dijo la propia ‘super avia’ su “última contribución a la sociedad”.

En sus últimos días, según ha contado la familia, parecía que Branyas sentía que se acercaba su hora: “Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo”, les expresó a sus allegados.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de la mujer más longeva del mundo, la catalana Maria Branyas, a los 117 años: “Perdemos a una mujer entrañable, que nos ha enseñado el valor de la vida y la sabiduría de los años”.