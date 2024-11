Con sus impecables 71 años y más enamorada que nunca, Graciela Alfano sigue haciendo estallar las redes sociales cada vez que comparte imágenes de sus días viajando por el mundo junto a Carlos Bustín, el empresario multimillonario uruguayo con el que está en pareja desde hace casi un año.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con un millón de seguidores, en las últimas horas Grace subió un sensual video con fotografías donde se la puede ver luciendo una microbikini negra de encaje, al que le sumó una profunda reflexión.

"La belleza no tiene edad, ¿coincidís conmigo? No importa los años que tengas. La actitud es la llave a la auténtica belleza. Abrazá cada capítulo de tu vida, amá tu cuerpo y viví con coraje", expresó a corazón abierto.

Al tiempo que concluyó: "La edad no nos define, nuestra actitud lo hace. Rompamos las reglas. Rompamos el etarismo de mentes anquilosadas. Disfrutemos de nuestras vidas a full a cualquier edad", lo que generó inmediatamente miles de likes.

"Ay mujer con ese cuerpo podés tener la edad que quieras", "A veces quiero dejar de entrenar. Después la veo a Grace y se me pasa" o "In cre I ble! Quién pudiera Dios mío tener ese lomo! El tiempo no pasa para ella", fueron, en tanto, algunos de los muchos comentarios que los internautas dejaron en su posteo.