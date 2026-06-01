Cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas este lunes tras una explosión en la planta aeroespacial de Hanwha Aerospace en la ciudad de Daejeon, a unos 150 kilómetros al sur de Seúl, en la República de Corea.

La explosión podría haber tenido lugar durante unas labores de limpieza relacionadas con explosivos, si bien la causa no ha sido determinada de forma oficial por el momento.

Este lunes, una fuerte explosión sacudió una planta perteneciente a la empresa Hanwha Aerospace, especializada en materiales aeroespaciales y de defensa, ubicada en la ciudad de Daejeon, en el centro de Corea del Sur. Las autoridades han confirmado el fallecimiento de al menos cinco personas como consecuencia del accidente.

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El siniestro se produjo alrededor de las 11:00 horas (hora local) y desató un incendio en la instalación, que ha dejado también dos trabajadores heridos. Uno de ellos presenta quemaduras en gran parte del cuerpo, por lo que existe preocupación de que el número de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas.

Powerful explosion at Hanwha Aerospace's plant in Daejeon, South Korea — the defense industry giant that produces missile fuel and ammunition. 5 killed and additional wounded. Cause under investigation. pic.twitter.com/17i1DqIc3O — DDF NEWS (@ddfmarketing1) June 1, 2026

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la explosión podría haberse originado durante tareas de limpieza vinculadas a explosivos. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente el motivo exacto del estallido.

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Los bomberos trabajaron durante cerca de dos horas para controlar y apagar las llamas que afectaron a la fábrica, la cual se dedica al desarrollo de motores de propulsión y sistemas de armas tácticas tierra-tierra. Esta no es la primera vez que esta instalación sufre accidentes graves: en 2018 y 2019 se registraron dos incidentes similares, que dejaron cinco y tres muertos respectivamente.