Alejandra Maglietti agrandó su familia al convertirse en madre de Manuel el pasado 11 de agosto. La panelista de Bendita le dio la cálida bienvenida a su hijo con un emotivo posteo en sus redes sociales a tres semanas de su llegada.

“Les quiero presentar a Manu ✨Mañana se cumplen 3 semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido", analizó desde la llegada de su primer hijo.

"Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más. Y qué decirles… es lo más lindo que viví en mi vida”, expresó.

Maglietti manifestó su emoción y la de su pareja al convertirse en padres: “Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa".

"Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Me siento profundamente agradecida y feliz 💫. Bienvenido Manuel, sos nuestro regalo más hermoso”, cerró.