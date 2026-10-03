La ciudad de Santa Fe atraviesa este sábado una jornada marcada por condiciones inestables, según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo mantiene una alerta amarilla ante la alta probabilidad de precipitaciones prevista para las primeras horas del día.

Durante la mañana, se estima una probabilidad de lluvias de entre el 70% y el 100%. En este periodo, el viento soplará desde el noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que la temperatura rondará los 15°.

Hacia la tarde, se espera que las condiciones mejoren progresivamente con un descenso en las chances de lluvia. El viento rotará hacia el sudeste, manteniendo una intensidad de entre 13 y 22 km/h. La temperatura alcanzará su pico máximo de la jornada, llegando a los 22°.

Finalmente, durante la noche, el cielo se presentará sin precipitaciones previstas. El termómetro marcará un descenso hasta los 16° y la intensidad del viento disminuirá, situándose entre 7 y 12 km/h con dirección predominante del sudeste.

Pronóstico extendido

El domingo 4 tendrá una mínima de 10° y una máxima de 23°. El SMN no prevé precipitaciones durante ninguna de las franjas del día.

Para el lunes 5, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Finalmente, el martes 6 presentará una mínima de 13° y una máxima de 24°. No se esperan precipitaciones.