La víctima tenía 39 años. El agresor fue detenido y quedó imputado por homicidio agravado por el vínculo.

Un papá discutió con su hijo de 39 años y lo mató de dos puñaladas. El estremecedor hecho sacudió este domingo al barrio San José, en el partido de Almirante Brown.

El episodio ocurrió en la casa del atacante, ubicada en la calle Marco Avellaneda al 6200, casi en el cruce con El Hornero. El agresor fue identificado como Ángel Marcelo Ibáñez, de 62 años.

Según informaron fuentes de la investigación, la relación entre padre e hijo ya venía marcada por episodios de violencia. De hecho, solo la víctima solía visitar a su padre, mientras que otros familiares evitaban el contacto.

El fin de semana, durante una de esas visitas, la tensión escaló rápidamente, según informaron. En medio de una discusión, el padre agarró un cuchillo y lo mató de dos puñaladas.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron la escena del crimen. El agresor fue detenido en la casa y los agentes secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque.

La fiscal Marcela Juan, de la UFI 16 de Lomas de Zamora, imputó al acusado por "homicidio agravado por el vínculo“. Se espera que sea indagado en las próximas horas.