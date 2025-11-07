Una pelea entre alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 del barrio Frino terminó con madres involucradas, gritos y corridas frente a decenas de estudiantes. Las imágenes, que se viralizaron en redes, muestran empujones, insultos y docentes intentando separar a las agresoras.

Una discusión entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 de José C. Paz derivó en una violenta pelea en pleno patio escolar, en la que también participaron varias madres.

El episodio ocurrió este jueves por la mañana en el establecimiento ubicado en el barrio Frino y quedó registrado en dos videos que circularon entre los vecinos y se viralizaron en redes sociales.

En las grabaciones se observa cómo las dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir o se alejan para no quedar en medio.

José C. Paz



Batalla campal de madres dentro de la Secundaria N°14 del barrio Frino



Una discusión entre alumnas derivó en golpes entre varias madres en el patio



Docentes intervinieron y hubo asistencia médica



Las autoridades evalúan sanciones y medidas

En cuestión de segundos, una mujer —según testigos, la madre de una de las alumnas— empieza a forcejear con otra, lo que desata una batalla campal.

Entre los gritos, se escuchan pedidos de “pará” y “llamen a la policía”, mientras más personas se suman al tumulto. Las imágenes muestran empujones, golpes y corridas frente a los alumnos que registraban la escena con sus teléfonos.

Mientras varias mujeres se tiraban del pelo entre sí y los docentes y directivos intentaban separarlas, llegó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta.

En rigor, la ambulancia que acudió a la escuela asistió a las personas que presentaban golpes y crisis nerviosas.

Desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó por una disputa previa entre dos alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital.

“Estamos trabajando con las familias y el equipo de orientación escolar para evitar que se repitan hechos de este tipo”, indicaron fuentes de la institución.