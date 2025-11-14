El artista contó que está haciendo quimioterapia y se quebró al recordar el apoyo de su hija Sofía, que espera su primer bebé.

Aníbal Pachano abrió su corazón en una entrevista con Moria Casán durante La mañana de Moria (de lunes a viernes a las 9 por eltrece) y conmovió a todos al contar cómo atraviesa su enfermedad.

El artista reveló que está en pleno tratamiento de quimioterapia y que la enfermedad avanzó en su cuerpo, pero aseguró que está enfocado en su bienestar y en priorizarse.

“Tengo cáncer en el pulmón, pero se disparó metástasis en el cerebro, en el hígado y en la suprarrenal derecha. Pero estoy con quimioterapia, haciendo el tratamiento”, explicó Pachano, visiblemente emocionado.

“Lo principal es calmarse y priorizarse”: la intimidad de Aníbal Pachano

Durante la charla, Pachano contó cómo vive el día a día: “Creo que lo principal es calmarse, sacarse el enojo y la bronca. Yo estaba como muy caracúlico y hoy estoy más tranquilo, ocupándome de mí y no de los demás y priorizándome”.

El artista relató que la segunda sesión de quimio fue difícil: “En la segunda quimio me pasó que me desestabilicé un poco, pero no me asusté. Simplemente me ocupé de que todos los médicos me atendieran bien, que todo estuviera en orden”.

Aníbal Pachano abrió su corazón en #LaMañanaConMoria. Habló sobre su salud y su familia: "Estoy chocho con ser abuelo". pic.twitter.com/4pCA3Wn2Y2 — eltrece (@eltreceoficial) November 14, 2025

Además, destacó la importancia de la terapia y de tomarse momentos para estar solo: “A veces algún amigo me acompaña, pero no es que yo los llamo para eso. También estoy haciendo terapia y eso me ayuda un montón”.

En un momento, Pachano se quebró al recordar su carácter y cómo lo afectaron ciertas situaciones: “Yo soy caracúlico y muchas veces con situaciones me enojaba muy al pedo”. Al verlo tan movilizado, Moria Casán se acercó y lo abrazó en vivo: “Me dan ganas de abrazarte”, le dijo, en un gesto de apoyo y contención.

La felicidad de Aníbal Pachano por el embarazo de su hija Sofía

En medio de la charla sobre su salud, Pachano compartió una noticia que lo llena de alegría: va a ser abuelo por primera vez. “Voy a ser abuelo y estoy muy chocho. Yo no puedo creer, verla a Sofi embarazada, con panza”, contó, con una sonrisa.

El artista relató cómo se enteró de la noticia: “Yo tenía que hacerme un estudio y tenía que comer sano, pero Sofía insistió en comer ravioles. Cuando me acercó la caja para ver si estaba todo bien, abrí y vi algo que parecía una lapicera. Ahí me di cuenta que era un evatest. Fue una emoción enorme. Yo lo venía pidiendo, en su momento me cagaron a pedos, pero ahora se dio”.

Pachano no ocultó su orgullo por su hija: “Es mi hija única, fruto de un gran amor, Sofía es la que más me ayuda y es la que está conmigo en todo momento. Va a ser una mamá divina”, cerró, visiblemente emocionado.