Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con condiciones estables y cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Será una jornada fresca por la mañana y templada por la tarde, con condiciones estables y sin lluvias previstas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 6° y la máxima alcanzará los 20°. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

El viento se mantendrá de intensidad variable, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la mañana, de 13 a 22 km/h hacia el mediodía y de 7 a 12 km/h durante la tarde. No se prevén ráfagas de viento.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con condiciones estables durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

Luego, el lunes se mantendrá el tiempo estable, con baja probabilidad de precipitaciones durante la jornada. La temperatura mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 23°. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10% durante la mañana y de entre 10 y 40% hacia la tarde.

Finalmente, el martes continuará el tiempo estable en la región, sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas irán de una mínima de 14° a una máxima de 20°.