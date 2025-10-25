Cielos grises y calles húmedas marcaron el inicio del sábado en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.Cielos grises y calles húmedas marcaron el inicio del sábado en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.

Este sábado, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo cubierto y probabilidades de lluvias intermitentes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el día transcurra con condiciones inestables, especialmente durante la mañana.

De acuerdo con el SMN, la temperatura mínima fue de 17°, mientras que la máxima alcanzará los 23°. Se espera que el descenso térmico se mantenga durante el resto de la jornada, anticipando un fin de semana más fresco en la región.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 40% y el 70%, mientras que por la tarde y la noche las chances de lluvia disminuirán notablemente. Hacia la tarde se esperan 0% de probabilidad de precipitaciones, con un leve repunte hacia la noche, aunque sin condiciones de tormenta.

En cuanto al viento, se registran velocidades entre 32 y 41 km/h, predominando del sector sur durante gran parte del día. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h en horas de la mañana y disminuir hacia la tarde y la noche, cuando se ubicarán entre los 51 y 59 km/h.

La humedad y la presión atmosférica se mantendrán dentro de valores normales para la época, sin alertas vigentes por tormentas o viento fuerte en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El domingo presentará condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13° y los 24°.

Luego, el lunes se anticipa un marcado descenso de temperatura: la mínima será de 13° y la máxima de 18°.

Finalmente, el martes continuará el tiempo fresco, con una mínima de 10° y una máxima de 18°. No se esperan lluvias.