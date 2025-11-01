Este sábado, la ciudad de Santa Fe amaneció con condiciones estables y una temperatura agradable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada y el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Durante la mañana y la tarde no se esperan lluvias, recién hacia la noche podría registrarse una leve inestabilidad, aunque las chances son bajas.

La temperatura mínima se ubicó en 15°, mientras que la máxima alcanzará los 26° en horas de la tarde. El viento soplará del sector este, con intensidades moderadas entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas. Se espera un ambiente templado y húmedo, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El domingo continuará con un leve ascenso de temperatura: la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con cielo algo nublado, aunque por la tarde y noche aumentará la probabilidad de lluvias.

Luego, el lunes se anticipa una jornada calurosa, con una máxima de 30° y una mínima de 15°, sin probabilidad de precipitaciones.

Finalmente, el martes, el tiempo cambiará: se prevé un descenso de la temperatura con una mínima de 17° y una máxima de 24°.