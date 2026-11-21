El fiscal Sebastián Galleano, de la Fiscalía Regional Nº 4 de Reconquista, atribuyó a tres personas haber utilizado a una niña de aproximadamente siete años para realizar entregas de estupefacientes a compradores en un domicilio de barrio Belgrano, en Avellaneda.

La acusación fue formalizada este jueves en una audiencia imputativa realizada en los tribunales reconquitenses, presidida por el juez penal Sergio Olivera, y alcanzó a Irina Nallibe Escobar, de 19 años; Milagros Sol Lucila Moreyra, de 28; Brisa Natasha Ayelén Moreyra, de 26; y Fabián Daniel Roda.

La investigación buscó establecer la continuidad de puntos de venta de drogas vinculados con el entorno de Sandra Viviana Gómez, conocida como “Kika”, después de que quedara privada de libertad en agosto.

Según testimonios incorporados a la causa, la actividad se habría interrumpido durante una o dos semanas para luego reanudarse mediante la participación de otras personas de su entorno.

Mientras a Escobar se la imputó por comercialización de estupefacientes en carácter de coautora, Milagros Moreyra, Brisa Moreyra y Roda, la Fiscalía les endilgóo la figura de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de una persona menor de dieciocho años, también como coautores.

Punto de venta

A Milagros Moreyra, Brisa Moreyra y Fabián Roda, la Fiscalía les atribuyó haber comercializado conjuntamente cannabis y cocaína desde fines de agosto hasta el 14 de noviembre, utilizando como principal punto de venta una vivienda de barrio Belgrano.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían desarrollado una actividad coordinada de almacenamiento, preparación y fraccionamiento de sustancias en envoltorios individuales destinados a la venta.

El escrito sostiene que también habrían utilizado a una niña de aproximadamente siete años para entregar esos envoltorios a quienes concurrían al lugar. Según una declaración recibida el 7 de noviembre, las mujeres encartadas preparaban las sustancias y, cuando se ausentaban, dejaban a la menor encargada de realizar las entregas.

Durante el allanamiento, la Policía constató la presencia de la niña en la vivienda. La Fiscalía incorporó ese dato junto con los testimonios y los elementos secuestrados para fundamentar la imputación agravada. Por esta situación se dio intervención a los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Secuestros

Durante el procedimiento realizado entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de noviembre, la PDI atribuyó a Brisa Moreyra una maniobra de alejamiento y descarte de una mochila negra.

En su interior, según la acusación, encontraron 24 envoltorios de cannabis, con un peso aproximado de 22,3 gramos, y $202.400, además de tijeras, recortes de nylon y documentación personal.

En otros sectores del inmueble se secuestraron aproximadamente 2,3 gramos adicionales de cannabis, un envoltorio con unos 0,4 gramos de cocaína, una balanza digital con vestigios de ambas sustancias, elementos de fraccionamiento, dos teléfonos celulares y una tablet. Durante la requisa de Milagros Moreyra también se incautaron $7.100.

El total informado para ese domicilio fue de aproximadamente 24,6 gramos de cannabis y 0,4 gramos de cocaína. Las dos mujeres fueron aprehendidas alrededor de las 2.05 del 14 de noviembre.

Cocaína

En otro de los hechos descriptos, el fiscal Galleano señaló a Irina Escobar haber intervenido en la comercialización de cocaína desde fines de agosto hasta el 13 de noviembre en otro inmueble de barrio Belgrano.

Según el funcionario judicial, la actividad habría comprendido el almacenamiento, acondicionamiento, fraccionamiento y venta de estupefacientes desde una vivienda vinculada con el entorno familiar de Gómez.

En el allanamiento de ese domicilio, realizado el 13 de noviembre, los investigadores secuestraron aproximadamente 75 gramos de cocaína, 1,6 gramos de cannabis y $43.820.

También incautaron una balanza digital con vestigios de cocaína, recortes de nylon, dos teléfonos celulares y una motocicleta Honda XR 250. Escobar fue aprehendida alrededor de las 23.45 de esa jornada.

Segundo operativo

Fabián Roda no había sido localizado durante el primer allanamiento. Posteriormente, según las actuaciones, la policía acudió nuevamente a la vivienda para ejecutar su orden de detención, pero la medida no pudo concretarse porque el investigado no salió del inmueble.

La Fiscalía solicitó entonces una nueva autorización judicial. El juez Mauricio Daniel Martelossi habilitó el allanamiento el 16 de noviembre y la detención se concretó al día siguiente, aproximadamente a las 11.50.

La investigación también incluyó el registro de un departamento vinculado con Brisa Moreyra, donde se secuestraron un teléfono y una tablet. Allí no se encontraron estupefacientes.

Otro investigado

La investigación identificó a Santiago Yosemir Morello como otro de los sospechosos, señalado en testimonios por una presunta vinculación con el abastecimiento de sustancias al entorno bajo pesquisa.

Su domicilio fue allanado, pero los efectivos no lo localizaron ni secuestraron elementos de interés para la causa. Permanece con orden de detención vigente, pero no integró esta imputación.

Las medidas iniciales habían sido autorizadas por la jueza Norma Noemí Senn, a partir de testimonios y tareas de la División Microtráfico Región IV de la PDI.