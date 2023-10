"El día más esperado por muchos ya llegó...", escribió el artista global desde su cuenta de Instagram al compartir un cortometraje alusivo al sucesor del galardonado "Un verano sin tí".



El músico nacido bajo el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, quien había lanzado dos adelantos titulados "Where she goes" y "Un preview", borró todas sus publicaciones anteriores para dejar esta pieza audiovisual ambientada en un barrio neoyorquino de mediados del siglo pasado.



Bad Bunny aparece caminando entre un grupo de fotógrafos en la calle mientras ingresa a un restaurante donde es recibido por su maître.

"Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar", declaró el mes pasado Benito a Vanity Fair al comentar el concepto de su nuevo material: "Me inspiro mucho en la música de los años 70... pero no estoy seguro de si esto va a dar forma mi música, en general o solo una canción”, comentó.

“Un verano sin ti” fue nominado al Grammy al álbum del año en 2022, y su exitoso sencillo “Moscow Mule” fue ternado como como mejor interpretación pop solista.



Por tercer año consecutivo, el boricua es el artista con más reprodcciones de Spotify en todo el mundo. “Es imposible que el álbum que viene después de ‘Un Verano Sin Ti’ suene así, nunca jamás”, señaló para luego añadir: "Siempre voy a buscar una manera de hacer algo nuevo".