Minutos después de las nueve de la mañana de este martes, cuando el abogado de Ricardo Iorio confirmó que el músico murió este 24 de octubre a los 61 años, Beto Casella comenzó su programa Nadie nos para, por Rock and Pop, recordando a su amigo con una frase que había dicho años atrás durante una entrevista con el conductor y que se viralizó durante mucho tiempo.

“El consejo es agarrar cualquier actividad artística: el canto el piano, la guitarra, el acordeón. En este momento cualquier actividad artista que ejerzan las personas los ayudan a progresar espiritualmente porque la mente es ocupada, es el almacén del demonio. Y el demonio reina del ombligo para abajo. Ese el infierno. Entonces, somos una pija o somos un cuerpo. Amigo, o te maneja la japi o te maneja la sapiola (sic)”, dijo el fundador de bandas icónicas como V8, Hermética y Almafuerte.

“En la escuela científica Basilio de Allan Kardec dan un gran ejemplo de eso. Es comparable el ser humano en su cuerpo, alma y espíritu un cochero en su carruaje, sentado guiando los caballos: los caballos son la animalidad del hombre, o sea, el infierno; el cochero es la mente, el espíritu; y el carro es el cuerpo. Si vos dejas que los caballos vayan donde quieran rompen todo el carro...”, consideró el músico en diálogo con el periodista durante una de sus visitas a Mundo Casella, por C5N.

Así eligió recordar el conductor a su amigo este martes cuando comenzó su programa radial. “Para mí, un sabio de la vida, ¿no? Nada que no haya dicho estando en vida hasta ayer. En mi caso personal, teníamos tantas coincidencias, desde lo generacional porque teníamos una edad más o menos parecida. El origen, el Conurbano (Casella nació en Haedo, en el partido de Morón; Iorio, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero) el viejo tano en el Mercado de Abasto, acompañar a tu viejo de chiquito a recorrer entre las naves del Mercado de Abasto para comprar la papa, la lechuga, viendo a tu viejo cargar como changarín esos cajones de lechuga, de tomate”, recordó sobre su historia de vida que fue similar a la de Ricardo Iorio.

“La tele de cuando éramos chicos...”, continuó enumerando el también conductor de Bendita. “Por eso yo dudo que algunas pavadas que a veces han repetido tanto de nuestros encuentros, por ahí de guiños, cosas que dice...”, agregó y reveló que el famoso latiguillo “Beto Casella”, que suelen usar como separador en su programa de televisión, y el cual Ricardo Iorio le cantó en vivo, se debe a una comparación con El Dúo de Dos, en el cual uno de sus líderes se llamaba Beto Cabrera. De ahí el chiste del músico al conductor que lo entendió de inmediato porque conocía la banda mencionada por su entrevistado. “Salta abrazándome si si hubiera como si hubiera ganado la lotería. Esto es generacional, origen parecido”, destacó el periodista.

Todavía consternado con la muerte de Ricardo Iorio -quien falleció esta mañana de un infarto, según confirmó su abogado Juan Ignacio Vitalini- el conductor se refirió a la consideración que solía hacer su amigo sobre los colegas. “Él en un momento hace la diferencia entre los músicos que tuvieron que venir del Conurbano a los que estaban en Capital Federal, más cerca de las discográficas, de los teatros, más cerca de todo. (Ricardo) valoraba mucho en general al tipo que no tuvo un padrino, que no tuvo una familia de intelectuales que lo pudo nutrir intelectualmente, musicalmente. Suerte que tuvieron otros y que por ahí él no tuvo. En nuestro caso nos ubica mucho un origen muy parecido”, concluyó Beto Casella.

Ricardo Iorio sufrió un infarto mientras se encontraba en su casa, ubicada en una zona rural a 80 kilómetros Coronel Suárez. “Empezó a correr el rumor en Bahía Blanca, intenté hablar con algunos familiares, la mujer me confirmó la triste noticia”, contó su abogado en Quién paga la fiesta, el programa que conduce Martín Cicioli por Rock and Pop.

“Empezó a sentirse mal en la casa, un fuerte dolor en el pecho, se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto; cuando ella llegó ya había fallecido. Se desconocía si había tenido algún problema anterior, la señora me dice que no. Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia”, agregó Juan Ignacio Vitalini.

Una vez que trascendió la información, varios fanáticos, familiares y amigos músicos se expresaron con dolor en las redes sociales, angustiados y sorprendidos por el fallecimiento.

“No lo puedo creer... veníamos charlando cada tanto estaba lleno de proyectos, giras... en noviembre iba a grabar el disco nuevo no lo puedo creer…”, escribió Juanchi a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter) y agregó sorprendido: “Justo le había enviado el meme de la tapa de Sabotage y retomamos una charla de anécdotas. Super buena onda, con energía, con ganas, con proyectos. No lo puedo creer…”, reconoció.

Incluso, unas horas antes había confirmado una conversación que había entablado con el músico antes de que trascendiera la triste noticia del fallecimiento: “Acabo de tener una charla telefónica de 25 minutos con Ricardo lorio. No más preguntas su señoría”.

El grupo Kapanga también utilizó esta red social para despedir a Iorio y junto a tres imágenes de la banda con Ricardo, escribieron: “Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y colega Ricardo Iorio, abrazamos a la familia y lo recordaremos siempre con las mejores anécdotas y por supuesto, con música. QEPD”.

También el reconocido músico de rock nacional, Andrés Calamaro, le escribió unas emotivas palabras a Ricardo Iorio. Fue a través de su cuenta de Instagram donde puso una foto de su colega y le dedicó una carta: “Qué tristeza despedir a Ricardo, el artista indispensable del rock en los últimos treinta o más años, Ricardo y su corazón de León... Heredero y señor del heavy y del folklore eléctrico, poeta del sur, destilado de Larralde y Facundo Cabral, estudioso lector, argentino cabal y dulce persona”, relató emocionado.

Por su parte, Calamaro continuó: “Responde al destino del canto poetizado por Yupanqui, encarna cuatro décadas de libertad, cuero y metal, con V8, Hermética, Almafuerte, tangos y milongas. Quedan sus obras con sus históricas bandas, Ácido Argentino, Orio y Flavio, El Camino, Toro y Pampa, sus discos criollos cantando rock y tango”.

“En sus versos la más pura argentina rockera y en su canto el oxidado cuero del alma Argentina. El más grande de mi generación que no se olvidó de vivir. Te vamos a recordar todos los días. Hasta siempre querido Ricardo Iorio... Mi abrazo fraternal a tu familia y amigos”, cerró el reconocido cantante de rock nacional.

Leo García también se despidió de Iorio en su cuenta de Instagram y con la misma foto que subió Calamaro, una de su colega sonriéndole a la cámara junto con un lazo negro. “RICARDO IORIO. Estamos todos en shock”, escribió junto al emoji de un corazón roto.

En tanto, Andrea Álvarez, música y expercusionista de Soda Stereo, reconoció: “Me pone mal la muerte de Iorio, un tipo polémico, oscuro, pero también con una luz... (nadie es una sola cosa). Amado por mucha gente del metal y amante de la música. Que descanse en paz”, tuiteó dolida por la muerte de Ricardo.

De la nueva camada, Dillom, exponente actual de la música urbana, también se hizo eco de la muerte del cantante y tuiteó al respecto: “QEPD Iorio”, concluyó junto a un emoji triste.